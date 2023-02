PP y BNG coinciden en pedir celeridad al Gobierno para rehacer el viaducto

Miembros del PP y del BNG coincidieron este lunes al pedir al Gobierno central celeridad y concreción sobre los plazos que maneja el Ministerio de Transportes para la reconstrucción del viaducto de la A-6 en Castro. Si bien las posturas de ambas filas se dan la mano para instar a que se aceleren los trabajos -actualmente centrados en el desmontaje del viaducto "largo" en sentido Madrid-, desde el Bloque van más allá y exigen responsabilidades: "Ninguén asumirá a responsabilidade do acontecido?", se preguntó este lunes el diputado nacionalista Néstor Rego, quien denunció la "opacidade do ministerio e do Goberno sobre as causas" que provocaron los dos colapsos del pasado mes de junio.

En este sentido se pronunció Ana Pontón, que recordó la necesidad de "unha mesa de seguemento e claridade das causas e dos pasos a dar" y abogó por que "as xestións se leven a cabo con total transparencia para avaliar onde están as decisións técnicas e onde están as solucións políticas".

Por su parte, casi una veintena de senadores, alcaldes, diputados y portavoces del PP se citaron este lunes en la zona de Castro para exponer sus peticiones y quejas. Lamentan así la "falta de concreción de cara á reposición da vía", la "preocupante planificación das obras" y los "cambios de criterio" del Mitma. Cabe recordar que más allá de la reconstrucción del viaducto colapsado -cuyos plazos se desconocen-, en un principio solo se barajaba la sustitución del tablero del puente "sano", en sentido Madrid, conservando pilas y cimentaciones; luego se optó por derribar por completo su tramo "corto" y, finalmente, se aceptó que había que tirar también un tercer viaducto, de 320 metros de largo, siete vanos y seis pilares.

De este modo, y en sintonía a lo expuesto por la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, los populares insisten en que la reconstrucción debería llevarse a cabo a un tiempo en ambas direcciones, al tratarse de una vía de comunicación "fundamental para Galicia". De hecho, para Vázquez no se trata de una cuestión técnica sino de "vontade política", y considera "inaceptable pasar de cinco carrís a dous ata 2028".

"Queremos que se aclaren os prazos", expuso a su vez el diputado popular José Manuel Balseiro, quien cuestionó el gasto de "26 millóns de euros para reforzar este viaduto e unha vez que se ía abrir ao tráfico, caeu a ponte". Sus declaraciones coinciden con las del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que pidió al Gobierno que "deje de darle patadas para delante al balón y concrete cuando van a terminar esta infraestructura fundamental".

Adem√°s, los senadores Jos√© Manuel Barreiro, Rosa Arza y Manuel Lorenzo presentar√°n una nueva iniciativa para "intentar que o Goberno aclare por que toma determinadas decisi√≥ns, urxir √° execuci√≥n das obras e co√Īecer os prazos previstos para o seu remate".

Sin embargo, en el Gobierno no se habla de fechas y el delegado en Galicia, Jos√© Mi√Īones, prefiere defender "la seguridad y el criterio t√©cnico" frente "al ruido y la irresponsabilidad", asegur√≥.