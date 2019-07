El PP aprueba la subida salarial del alcalde de Baralla con el rechazo de la oposición

El PP aprobó este miércoles en solitario y con fuertes críticas de la oposición la subida de salario de más de un 30% respecto al mandato anterior del actual alcalde, Miguel González —que cobrará 30.000 euros anuales en dedicación parcial— y del teniente de alcalde, Manuel Rodríguez, que percibirá 37.000 euros por una exclusiva.

El portavoz socialista, Jaime González del Río, señaló que le parece "esaxerado que se lle suban máis de 10.000 euros ao tenente de alcalde cando as súas funcións son as mesmas que hai catro anos. E máis cando súa xestión como concelleiro de obras é lamentable vendo o estado dalgúns camiños no noso municipio", dijo.

Por su parte, el nacionalista Xosé Manuel Becerra, indicó que "unha soa dedicación en Baralla sería máis que suficiente co número de habitantes do noso concello" y calificó como "escandaloso e descomunal" el incremento de salarios del actual gobierno local.

DIETAS. Otro de los puntos polémicos fue el de asignaciones económicas por dietas. Se estableció una retribución fija de 100 euros por asistencia a pleno; 155 euros por dieta con pernocta y 75 euros por manutención. El BNG presentó una enmienda para rebajar a 60 euros la asistencia a pleno y reclamó que se justificasen con facturas el resto de indemnizaciones. La propuesta fue rechazada por el equipo de gobierno, que sí aceptó otra enmienda de los nacionalistas para rebajar los gastos de locomoción de 0,30 a 0,19 euros.

Tanto PSOE como BNG criticaron además la pérdida de competencias del pleno en beneficio de la junta de gobierno.