El PP de A Fonsagrada acusa al gobierno local de tener un "trato discriminatorio" con los vecinos al emplear dinero público para "o asfaltado de accesos a fincas privadas", mientras que hay pistas públicas de acceso a núcleos que están "desfeitas desde hai anos e ás que non destinan nin un céntimo".

El PP local, a través de un comunicado, dice recoger "as queixas veciñais xeneralizadas" y asegura que se han acrecentado al salir a la luz algún escrito en el que afectados acusan al Concello de ese asfaltado de pistas privadas.

El PP de A Fonsagrada censura que el alcalde, el socialista Argelio Fernández Queipo, "aprobe este tipo de actuacións cando mantén vías públicas en mal estado, a pesar de que esa situación afecte á prestación de servizos básicos aos veciños".

Además, los populares consideran que la culpa "non é de quen lle solicita o asfaltado na súa finca, senón do rexedor por no entender as competencias do Concello".

Ante esta situación, el PP muestra su rechazo a esa "diferenciación no trato" y subraya incluso que se trata de "una burla" al resto de vecinos. Por eso, le pide explicaciones al gobierno local y, además, insta a que repare las vías públicas "en mal estado" con urgencia, para acabar con ese "trato discriminatorio" y dar servicio a todos.