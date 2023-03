A poxa de Acruga en Becerreá sáldase con éxito e todas as xovencas vendidas

A poxa de xovencas preñadas organizada por Acruga e celebrada este domingo no mercado gandeiro de Becerreá puxo de manifesto o interese que espertan estes eventos, cun gran volume de asistentes e pleno de exemplares vendidos: sete animais de entre 24 e 26 meses. Deles, cinco chegaron desde o centro de recría da granxa Gayoso Castro e dous dunha explotación particular, a de Manuel Berdeal Díaz de Castroverde.

O prezo de saída era de 2.000 euros e o medio foi de 2.635 euros, o que demostra o bo momento que atravesa a raza. Esa realidade foi ratificada polos 3.300 euros que aboou un gandeiro de Vigo por unha xovenca de 24 meses, con sete de preñez, xenealoxía de Marelo por Marelo e que foi aportada por Gayoso Castro, "un dos prezos máis altos que se lembran en Acruga en poxas deste tipo", indicou a entidade.

O concurso arrancou cunha primeira xovenca, de Manuel Berdeal, que se vendeu por 2.900 euros a un gandeiro de Baralla, mentres que o outro exemplar co que acudiu o castroverdés foi parar a unha explotación de Pedrafita.

Os seguintes catro animais procedían do centro que xestiona a Deputación en Castro de Ribeiras de Lea, que se moveron entre os 2.000 e os 2.850 euros, aínda que o récord da poxa chegou ao final, coa sétima xovenca que se puxo a disposición dos compradores.

A próxima cita será o día 26 en Boimorto e, na provincia luguesa, o 21 de abril en Pedrafita do Cebreiro

No mercado citouse, ademais de público de toda a provincia e interesados en poxar -sacáronse 33 tarxetas-, o presidente de Acruga, César Dorado, e o deputado de Recursos Sostibles, Roberto Fernández Rico, que destacou o papel que desenvolve Gayoso Castro como "un motor da actividade agrogandeira na provincia e no conxunto de Galicia a través da formación e a investigación", entre outras autoridades. A próxima cita será en Boimorto o día 26 deste mes e, de volta en Lugo, o 21 de abril será a poxa de Pedrafita do Cebreiro.