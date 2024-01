As portas que abre unha viñeta

Cantos mundos caben nunha viñeta? Onde están os seus límites? Tenos? E canto poden mostrar dun mesmo eses trazos feitos a lapis nun papel? Iso todo estano descubrindo os rapaces do IES de Becerreá que lle abriron as portas ao cómic, xa non como lectores, senón como creadores. E quizais, a tal punto, non son aínda conscientes de que debuxando, inventando, discorrendo realidades que só están no maxín están contando todo de se mesmos.

Diso si sabe Alexandro Morgado, man e voz que guía as ideas que abrollan das mentes inquietas de Raúl Tatar, Diego Fernández, Bryan Val e Joel Santín, de 1º da Eso; Uxía Villar, de 2º, e Noa López, de 1º de Bac. Son os seis rapaces do recén creado obradoiro de cómic que se desenvolve na biblioteca, pero o taller está sempre aberto a todos os que queiran apuntarse, sen importar o curso.

"É un camiño que se está rozando por primeira vez, é a semente, pero se as expectativas dos rapaces se cumpren, seguiremos", di o director do instituto, Fernando Cerecedo, sobre unha iniciativa á que lle queda longo camiño. "O bo de que case todos sexan alumnos de cursos baixos é que se asegura a súa continuidade", engade.

Detalle da portada dun dos cómics en proceso de creación. VICTORIA RODRÍGUEZ

Sobre o xermolo da idea, foi Alexandro, profesor de Filosofía que chegou neste curso a Becerreá, quen a propuxo ante o equipo de coordinación da biblioteca, un espazo en constante ebulición. "Eu debuxaba na universidade por diversión e como o cómic sempre foi a vía de entrada natural na literatura, pareceume boa idea", conta Morgado, quen ve cambios na forma de consumir banda deseñada entre os novos: "Agora xa non lles gustan os superheroes; vailles o manga e o anime, pasamos de Marvel a One piece".

O obradoiro arrancou o luns 15 coa idea de durar só unha semana, pero as ganas de seguir son tantas que obrigan a prolongalo todo o curso, probablemente, tres días á semana, "o que eles pidan".

A tal punto hai tres proxectos andando sobre a mesa do fondo da biblioteca. Uxía e Raúl fan bo tándem, ela imaxina e el plasma. Os dous, afeccionados ao manga e o anime, están inmersos no storyboard, o bosquexo da súa historia que, baixo o título Aquel mechero, fala dun home que para gañar diñeiro non lle importa ser torturado e que, con dous irmáns, será contratado para un exército de superhomes.

A Joel non lle interesaba a lectura, pero quixo saber o que se facía no obradoiro de cómic ao oír falar del aos seus amigos, porque que comezaba ese taller foi algo que se estendeu "co boca a boca, no recreo de despois da comida" recorda o director. Agora Joel non o quere abandonar e, man a man con Diego e Bryan, está traballando nunha idea aínda por verbalizar, pero saben que "vai haber disparos e pistolas". "Gústalles o Fortnite", puntualiza Alexandro.

E Noa voa soa. Ten estilo propio, recoñece ela, e iso é o que guía o seu cómic, unha historia sobre unha rapaza que se sente abandonada polo seu irmán, astronauta. "Acábase dando conta de que el só cumpre o seu soño", desvela.