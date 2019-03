La retirada de un nido de cigüeña junto a la iglesia parroquial de Baralla por parte de operarios municipales causó este miércoles varias protestas entre la vecinanza y la oposición. Al parecer, y según algunos testigos, el nido contenía dos huevos que se rompieron al proceder al derribo, hechos ambos negados por el alcalde de la localidad, Manuel González Capón, que aseguró que lo que se retiró fue "o inicio dun niño que distaba moito de estar completo" y "desde logo que non tiña ovo ningún".

El portavoz del BNG de Baralla, Xosé Manuel Becerra, criticó la actuación del Concello. "Parece unha actuación pouco edificante por parte da admnistración pública. Non hai ningunha causa de fondo que leve a tomar este tipo de medidas. Entendo a polémica que houbo no seu día noutros concellos, onde as cegoñas construían os seus niños nas redes eléctricas e podían causar problemas, pero neste caso non hai xustificación. Simplemente é un niño enriba dunha árbore, o máximo que podía pasar é que o animal defecase", indicó el portavoz nacionalista.

"Se tes interese en facer unha actuación neste sentido parecería mellor impedilo antes. É penoso ver despois a unha cegoña encima dunha árbore onde antes estaba o seu niño. Se queremos trasladar aos cativos a mala imaxe e o prexudicial que resulta para a natureza esta falcatruada clásica de tirar co niño dun paxaro, non é esperable que unha administración pública actúe deste xeito nunha época de cría", añadió Becerra.

González Capón, por su parte, aseguró que lo que se retiró durante la mañana de este miércoles no era "un niño de cegoña". "Facemos intentos de que os animais se desvíen un pouco dos sitios onde queren aniñar dándolles varias opcións e sempre con todo o respeto e todas as gañas de facelo con moito coidado. Por ese motivo o que se retira de vez en cando son os principios dos niños, cando aínda se están comezando a construir. Nunca derribaríamos un niño xa feito e desde logo xamais o fariamos con ovos dentro", explicó el regidor de Baralla.

"Os niños espállanse por diversos sitios do concello e buscamos a maneira de que se vaian movendo cara outros lados", reiteró González Capón.

PENALIZACIÓN. Más allá del diléma ético, lo cierto es que, tras la modificación del Código Penal en julio del año 2015, la retirada o la destrucción de los nidos de cigüeña podría suponer una pena de hasta dos años de cárcel si se realiza durante la época de crianza del ave, como es el caso.

Por ese motivo, todas estas actuaciones, que tienen que correr a cargo de los Concellos, tienen que recibir su autorización pertinente por parte de la Xunta, incluso si la manipulación se realiza fuera del período de cría de la cigüeña.