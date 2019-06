Pide cuatro años de cárcel para su hermano por darle una paliza en Becerréa

La acusación particular ha solicitado cuatro años de cárcel y una orden de alejamiento por el mismo período de tiempo en el juicio a un vecino de Becerreá que está acusado de un delito de lesiones por agredir supuestamente a su hermano, con el que convivía, de forma brutal, hasta el punto de que estuvo cinco días hospitalizado a causa de los golpes.

Los hechos tuvieron lugar en la medianoche del día 2 de febrero de 2017, cuando el acusado, "tras haber ingerido bebidas alcohólicas", se presentó en el domicilio de Becerreá en el que convivía con su hermano y comenzó a increparlo.

"Eres un satánico, te andas arrimando a los vecinos. Tengo que ahogarte. Voy a darte una somanta buena", le dijo, y de acuerdo con el relato del fiscal, a "continuación lo arrinconó contra la pared, empezó a darle patadas y lo agredió con el palo de una escoba y con botellas de cerveza". A causa de esa agresión, tuvo un derrame pleural y tuvo que recibir puntos de sutura en la oreja izquierda.

El ministerio público reconoce que el acusado padece una dependencia del alcohol que le provoca trastornos en la conducta, por lo que solicita para el acusado tres años de cárcel.

Sin embargo, la abogada de la acusación particular, Paloma Becerra, precisó que por su parte no se contempla esa eximente. "No existe ninguna atenuante aplicable", explicó a los medios de comunicación a la salida de la vista oral, que tuvo lugar este jueves en el Juzgado de lo Penal número 1 de Lugo. Los gastos ocasionados al Sergas por las heridas que sufrió la víctima se acercaron a los 4.200 euros.