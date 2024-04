Pesar en A Fonsagrada por la muerte de Óscar Fernández, primo de Cristina Kirchner

Los vecinos de A Fonsagrada lamentan la muerte de Óscar Fernández Fernández, de la Casa do Teso de Mazaeda, que falleció a los 89 años el pasado día 23. Residía solo en su vivenda y fue una vecina la que se percató de su ausencia, al no ver humo en la chimenea de la casa y que hacía varios días que no recogía el pan. Entonces se dio aviso a la Guardia Civil, que, al acceder al interior del inmueble en la noche de este jueves, halló el cadáver del hombre.

Óscar Fernández se dedicó toda su vida a la agricultura y era una persona querida entre sus vecinos, carismática y muy conocida, además de ser poseedor de un humor socarrón.

Era primo de la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner y, en dos ocasiones, estuvo a punto de conocerla en persona, tal y como recordaba en un reportaje que protagonizó en 2022 en este periódico, en el que repasaba también la historia de su padre y de su familia, conocida como la de O Caseto

Entre aquellos ocho hermanos estaba Pascasio, el padre de Cristina.

El funeral será este sábado, a partir de las 17.15 horas, cuando sus restos serán conducidos al panteón familiar del cementerio parroquial de San Pedro de Neiro.