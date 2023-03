Para perderlle medo ao 'demín'

Paraxís está xa no concello de Balboa, a 13 quilómetros do Cebreiro ou a tan só cinco dende O Portelo. Pola lingua sería o mesmo país. Mesmo por esas terminacións que quixeron que o demo, alí, tivese o nome de demín. Unha figura, de madeira, situada no altar da igrexa do Anxo da Garda.

Claro está que é San Miguel quen explica a súa presenza, ese arcanxo que moitas veces aparece matando o diaño. Pero é que o demo, aquí, nesta capela dos Ancares bercianos, xa non forma parte da mesma talla, senón que, independente, amarra coa man a gadaña. "Isto é o que o fai realmente curioso", comenta Xabier Moure, de Patrimonio dos Ancares. Disque en todo o Estado non hai demo que se sosteña nos propios pés, tan ceibe coma este demín.

A talla sitúase no altar da igrexa de San Miguel de Paraxís, e seguramente está relacionada co imaxinario do arcanxo

Claro que, con este nome, é normal que se lle perdese un pouco de medo ao demín. Iso foi o que lles pasou a tres mozos nos anos trinta do século pasado. Iso, e o viño que lle deu alegría á pregunta: "Por que sempre sae o San Miguel de procesión e ao demín ninguén lle fai caso?". E así foi como entraron na igrexa e sacaron o demín.

"Disque o demín, xa fóra, comezou a dar chimpos, subindo e baixando das pólas dos castiñeiros, ata que, nun deses saltos, caeu, rompeu pernas e brazos, e quedou feito un diabro. Foi así que conseguiron collelo e levalo de novo á igrexa. Eses tres mozos non morreron de morte natural, polo que na aldea quedou a idea de que os accidentes que tiveron puideron estar relacionados con aquel episodio de mofa", conta Xesús Trashorras, o escritor de Castroverde que tivo a curiosidade de achegarse a Paraxís para coñecer o demín.

"Hoxe é moi difícil entrar, só se abre a igrexa unha vez ao ano, na romaría de San Miguel, a primeira fin de semana de outubro", comenta.

Case todas as casas están pechadas no inverno en Paraxís, e a ninguén se lle ocorre xa deixar a igrexa aberta. Aínda así, sen poder velo, Trashorras adicoulle un texto, que parte di así: "Mesmo ao pasar o Portelo,/ se en Paraxís vós parades,/ atoparedes o demo,/ se na capela entrades./ Miñaxoia, está ferido,/ sen alas e os cornos rotos;/ polo caruncho comido,/ esbrancuchado de todo".