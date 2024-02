Se so puidese sacar adiante dúas cousas para Lugo na próxima lexislatura, cales serían?

Eu son da Fonsagrada, na miña comarca coma no resto de Galicia temos un problema moi grande coa sanidade. Ademais, son concelleira de Servizos Sociais, polo que coñezo de primeira man as dificultades que temos os concellos pequenos para prestar a axuda no fogar. Se só puidese sacar adiante dúas cousas serían, por unha banda mellorar os servizos sanitarios, e pola outra, aumentar o investimento en dependencia.

Cando foi a última vez que colleu un tren en Lugo? Con que destino e canto desesperou?

Foi para asistir a unha celebración familiar en Tarragona, viaxe que recordo con cariño polas connotacións afectivas que tivo. Deso fai máis de vinte anos. Nas vilas pequenas temos moi mala conexión de transporte público coas cidades, polo que nos vemos na obriga de coller o coche para todo.

Tivo algunha vez problemas para chegar a fin de mes?

Non, sempre tiven oportunidade de traballar. Fixen Bioloxía e despois o máster de Educación. Agora son profesora en secundaria, pero antes diso dediqueime a cousas moi diversas.

Axudáronlle seus pais a mercar o seu primeiro piso?

Como case todos, pedimos unha hipoteca da que aínda nos faltan moitos anos que pagar. Esperemos ter unha vida longa para facelo.

Que faría se lle tocase mañá o Euromillóns e non tivese que volver traballar na súa vida?

Gústame o meu traballo, e gústame tamén a posibilidade de resolver os problemas da xente, e eso é máis fácil facelo dende a política, polo que non deixaría ningunha das dúas cousas. Axudaríalle a moita xente querida para min e eu viaxaría a lugares que agora non me podo permitir.

Se puidese borrar unha soa cousa do seu currículo, que eliminaría? E que engadiría?

Non quitaría nada, cada unha das cousas que fixen aportoume algo diferente. Aprendería a tocar a gaita, é unha espiña que teño cravada. Quen sabe…

Deus non a chamou polo camiño de…

Se hai un camiño que detesto é o do engano.

O mellor momento é…

O que paso coa miña familia.

Que logro lle deu máis satisfacción?

A miña maior satisfacción son as miñas fillas.

A súa maior decepción foi...

En política, cando apartaron a Besteiro con malas artes e segaron a súa carreira cando o ascenso era meteórico. Na Fonsagrada debémoslle moito ás políticas de Besteiro, toda a provincia llo debe. Por iso é tan ilusionante este proxecto.

A familia e amigos vétanlle a política como tema de conversación?

Non, na miña familia somos todos moi políticos, polo que é un tema recurrente ao redor da mesa. Cos amigos pasa o mesmo. Debater de política esté ben sempre que se faga dende o respeto.

Cite o seu principal defecto (non diga o perfeccionismo).

Teño moito xenio, non me gusta deixar as cousas a medias. A que político doutro partido admira? A moitos. En xeral, admiro aos que poñen a razón por diante das siglas. Non me gustan os eslóganes baleiros.

Con que político doutro partido iría de cañas?

Non miro a cor política para compartir unhas cañas. De todos se aprende: dalgúns o que se debe facer e doutros o que non.

Ás veces penso que hai que calar as verdades cando poden danar a quen as oe e non lle aportan nada construtivo

Non se pode mentir nunca, agás cando…

Non me gusta a mentira, pero ás veces penso que hai que calar as verdades cando poden danar a quen as oe e non lle aportan nada construtivo. Por exemplo, eu mentinlle repetidamente ó meu avó cando lle falaba no hospital do momento en que volvésemos para a casa sabendo que ese día non ía chegar… hai momentos nos que a verdade é demasiado dura como para non disfrazala.

Conte un momento de bochorno, no que quixera desaparecer

Non son moi vergoñosa, polo que adoito rirme da situación cando se torna embarazosa.

Cal foi o regalo máis caro que fixo e que lle fixeron.

Probablemente as xoias da comunión (ri). O que fixen non lembro, pero debeu ser algo así tamén. Non son muller de luxos.

A quen lle conta os segredos?

Non teño moitos segredos, pero si algunha preocupación. Compártoos coa miña xente máis cercana, o meu marido e os meus pais.

Se puidese coñecer a alguén, vivo ou morto, a quen querería que lle presentasen?

Non son mitómana, estou encantada coa xente que xa coñezo. Non a atoparíamos nunca en... Nunha manifestación para mermar os dereitos dos cidadáns. Cal foi a droga máis dura que ten probado O tabaco, a máis dañina sen dúbida.

Que cousa a alporiza?

Deixar unha discusión a medias. As cousas discútense e a paz sélase despois poñendo a cafetera ao lume. As discusións que non rematan só deixan rancor tras de si.