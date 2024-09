"É unha pena que por un delito se estigmatice a todos os migrantes"

En Becerreá parece haber una frontera que divide la localidad. Los 68 migrantes que llegaron hace más de un mes ya no bajan a la Avenida Carlos III. Apenas se alejan del entorno de la Pensión Ancares. La detención por acoso y agresión sexual sin violencia de uno de ellos, ya trasladado a Lugo, ha producido una especie de repliegue de la comunidad sobre sí, conscientes de que el delito que se le atribuye a una persona también apunta, en cierta manera, a todos, pues a los distintos pesos que cargaron hasta aquí se suma también el estigma. Aunque lo que más se repetía el pasado lunes en la capital ancaresa era, precisamente, "que é unha pena que por un delito se condene a todos".

De hecho, en las conversaciones a pie de calle esa frontera también se iba clarificando, pero en otro sentido, que no hacía incompatible la tolerancia cero ante un caso de acoso con la preocupación ante las consecuencias que puede tener el delito en lo que se refiere a la estigmatización o a las actitudes racistas. Detenido un refugiado en Becerreá acusado de acoso y agresión sexual sin violencia

"En realidade está todo tranquilo", comenta Iris Carreira Fernández, camarera en el bar Boavista, al lado de la Pensión Ancares, donde se hospedan los refugiados. "Cousas así pasan en todas partes, e non pode pagar o xusto polo pecador", indica. Ella misma apela a la experiencia que, por desgracia, para la inmensa mayoría de las mujeres es compartida, la de haber sufrido algún caso de acoso. "Aquí no bar algún pasouse facendo ou dicindo cousas que non debera, e eran xente de aquí", comenta, para hacer referencia a ese sistema patriarcal que opera independientemente del lugar de origen o de la cultura. Ese sistema, para ella, está claro que debe condenarse completamente, y que se deben denunciar los abusos, pero no pensar que son "os outros".

Preocupación por la repercusión de la denuncia en la imagen del colectivo

"Se estas cousas pasan en todas partes, por que algunhas teñen tanta repercusión, e outras non?", se pregunta José Antonio, que vive justo delante de la Pensión Ancares, y que sostiene en las manos un teléfono móvil que le compró a uno de los refugiados, al que se le había estropeado el suyo. "Dáme moita mágoa a repercusión moito maior que teñen estes casos cando se trata de persoas migrantes", comenta, con cierto titubeo, como muchos otros vecinos, conscientes del equilibrio delicado entre no minimizar el acoso y al mismo tiempo defender a un colectivo juzgado en su conjunto.

Fuentes cercanas a este diario apuntan que ese fue también el dilema de las trabajadoras que denunciaron la situación, esa misma división entre la tolerancia cero ante un gesto de acoso y la repercusión que la denuncia podía tener en el imaginario sobre estas personas. De ahí que, al parecer, esté siendo muy complejo y estresante también para ellas.

Silencio desde la ONG y el Gobierno

Aun así, la ONG no se ha pronunciado al respecto, algo que los propios vecinos de la localidad echan de menos. Tampoco desde el Gobierno han querido trasladar ningún comunicado o mensaje para gestionar esta situación, con los prejuicios que puede traer consigo, o acentuar. Ni siquiera con los refugiados es posible hablar, puesto que la organización les ha aconsejado no hacerlo. Solamente un "no tenemos nada que ver con esos comportamientos" dijo el lunes uno de ellos, aunque su reacción y postura ante los hechos se conoce más por terceras personas.

Precisamente el alcalde, Manuel Martínez, declaró que lamentaba no solamente lo sucedido, sino las consecuencias que puede tener para estas personas. "Eles saben que o que fixo o seu compañeiro implica xogar co seu pan e co das súas familias, pois o que están facendo é buscar traballo e teñen medo de que iso free os seus proxectos nun lugar pequeno", comenta. Aun así, Martínez destaca que "o ambiente está tranquilo" y confía en que en un par de semanas la tensión haya disminuido.

"Isto alimenta os discursos de extremadereita, de xente que, no fondo, estaba desexando que algo así pasase", comenta. "Pero agresións coma esta, por desgraza, están á orde do día", en referencia a tocar a una persona sin permiso en la parte trasera del cuerpo, o hablar de sexo en un contexto intimidatorio y sin participación de la otra persona, que es por lo que fue detenido el solicitante de asilo. "Como podemos ver só o machismo nos outros, cando ese mesmo día saía no xornal o caso dun home que intentara matar á súa exparella queimándoa viva en Vigo?", indica.

"É unha pena que se xulgue a todos polo que fixo unha persoa", comenta Mae Moll, quien sabe también lo que es sufrir acoso. Tal vez porque combatir el patriarcado y el racismo sea parte de la misma lucha por la igualdad.