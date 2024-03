Pedrafita vestiuse de neve para festexar unha Feira do Queixo multitudinaria

Do branco do monte ao branco do queixo só había un paso o venres pasado no Cebreiro, ou un bocado. E foron moitas as persoas que o deron. Un ano máis, a Feira do Queixo do Cebreiro foi multitudinaria, e ata gañou máis espazo ca anos anteriores, con catro naves e o centro de artesanía para acoller o produto estrela e tantos outros que alí se venderon, ou para os catro postos de polbo que coceron máis ca outros anos.

E non importou o tempo, ou só para ben. Dende primeira hora chegaron xentes de todas partes para probar ese produto tan especial da comarca, un dos queixos galegos amparados cunha Denominación de Orixe Protexida (DOP), baixo a cal producen catro queixarías e que chegou a estar a piques de desaparecer. Dende o Concello, organizador deste evento coa colaboración da mesma DOP, da Deputación e da Xunta, destacan a consolidación desta cita no calendario da Montaña, con 36 edicións.

"É unha feira moi importante para nós, coa que nos involucramos completamente", destacou o rexedor local, José Luís Raposo. O presidente da Deputación, José Tomé Roca, loou o bo facer dos produtores e a implicación da veciñanza "na recuperación deste produto". A deputada nacionalista no Parlamento galego Montse Valcárcel tamén acudiu á feira, xunto coa deputada provincial Iria Castro, e integrantes do BNG de Pedrafita do Cebreiro. "Ancares é unha referencia na transformación alimentaria, e as feiras son clave para fomentar o consumo de proximidade", indicou Valcárcel.

A agrupación Abrente, das Nogais, non fallou na cita. O grupo de música e baile tradicional, sempre presente nas celebracións da comarca, fixo outra vez gala do patrimonio cultural da zona para un público atento e agradecido. Tamén a charanga Louband puxo o seu son particular ao pasarrúas. Houbo quen aproveitou o evento para defender a apertura da residencia de maiores de Becerreá. A quen non gustou tanto ver foi a Laureano Oubiña, cun dos seus postos na feira.

Pregón

Pódese dicir que un dos momentos máis emocionantes que viviu a Feira do Queixo foi o pregón. O Concello elixiu este ano como pregoeiros aos alumnos e alumnas do CPI Uxío Novoneira, que acordaron unha representación para coller o micro ese día. Iker tivo que subir a unha tarima para que os seus oito anos lle permitisen chegar ao micro. Quen o verá cando lle cadre á altura, pensaban moitos. "Señor alcalde, señores concelleiros, concelleiras, veciños, peregrinos, forasteiros, benvidos a todos. Hoxe non é calquera día, é a feira do queixo! Ao mellor agardaban que viñese don non sei que, ou dona non sei canto, e non. Os que aparecemos aquí somos nós, a rapazada do CPI Uxío Novoneira", dixo, e colleitou os aplausos dos alí presentes.

Continuou Lucía, dicindo que "abonda con nos ver para saber que non somos xente cargada de experiencia. O pasado non é o noso lugar. Non podemos facer evocacións rebuscando nas nosas lembranzas. Somos novos e somos de aquí, e nestes días queremos falar do futuro, que é o que temos diante. Queremos futuro e querémolo aquí". E tamén, outro bo feixe de aplausos. "Porque queremos seguir sendo de aquí, coas nosas montañas, cos nosos pastizais, co noso gando, as nosas terras e os nosos tractores. Non queremos ser só un sitio bonito, senón un sitio onde hai xente que traballa, loita e prospera", dixo Mencía.

"Ogallá todos os días fosen días de feira do queixo, e todos os días do ano días de xente, de coches que paran. Nós sabemos que non o temos doado, que tantas e tantas veces as administracións pasan de nós. Que, como somos poucos, contamos pouco para os que toman as decisións. Pero a feira do queixo demostra que estamos aquí, que non só vivimos do pasado, que coidamos desta terra como fixeron os devanceiros", destacou Lucas. "Coñecemos o presente e miramos o futuro, pero cada vez que metemos as botas na lama lembramos o traballo dos nosos avós, que hai séculos abriron os primeiros sucos para sacar o pan dos campos", rematou Uxía.

O día de neve, desa neve que chega nesta zona como calzas do cuco, xa que o paxaro recén chegado deixa nela as súas pegadas, non tivo mellor parella ca o queixo, e o queixo ca o polbo, e o polbo ca o frío, que non foi freo para ir ás terras do Cebreiro.