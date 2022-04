Grande afluencia no regreso da Feira do Queixo do Cebreiro

O presidente da Deputación de Lugo, José Tomé Roca, foi o pregoeiro da Feira do Queixo do Cebreiro, que se celebrou este venres no concello da Montaña lucense cunha gran participación despois de dous anos de parón obrigado pola pandemia.

O mandatario provincial puxo en valor na súa intervención "o traballo e bo facer dos produtores, veciños e o Concello" na recuperación deste produto, agora recoñecido con Denominación de Orixe.

Así mesmo, recalcou que este percorrido, "pasando de estar en desaparición a consolidarse como un produto recoñecido na gastronomía internacional", define "moi ben" todas as potencialidades que ten o rural lucense",