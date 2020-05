Entre Lugo y León: un hombre 'atrapado' entre dos fases de la desescalada

La decisión del Gobierno de que el proceso de desescalada se lleve a cabo en España de forma asimétrica, con la provincia como unidad territorial de referencia para decidir en qué fase se encuentra cada localidad, y de a su vez prohibir los desplazamientos interprovinciales, ha desencadenado situaciones curiosas en todo el país. Uno de los casos más insólitos es el de Raúl Quiroga, que vive justo en la frontera entre la provincia de Lugo y la de León. Así, si entra por la puerta de su casa correspondiente al lugar de Portelo, se encuentra en el municipio castellano de Balboa, pero si accede por la huerta, en Pedrafita. Y mientras que en Galicia el desconfinamiento se ha relajado y las cuatro provincias se rigen ya por las normas de la fase 1 de la desescalada, la comunidad vecina sigue en la fase cero. Así que este vecino de 77 años no tiene claro a qué atenerse.

Su caso es único, porque además, no hay más residentes en el lugar. "Non ten moito sentido que estea aquí en León e non poida pasar uns metros para alá. Ás veces veñen os gardas civís de Pedrafita, por aquí pero nunca me dixeron nada", explica este septuagenario en declaraciones a la TVG.



Generalmente Quiroga vive con su familia en Madrid, pero la declaración del estado de alarma coincidió con que estaba pasando unos días en su casa de Portelo y ya no pudo viajar. Así que le ha tocado pasar el confinamiento solo. "Fago de comer, vexo a televisión e dou algún paseo pola contorna. Ou subo mercar en Pedrafita. Aquí pouco máis hai que facer".