Patrimonio dos Ancares reclama el arreglo de la iglesia de Penamaior

Patrimonio dos Ancares exige a la Consellería de Cultura y al Obispado de Lugo el arreglo de la iglesia de Penamaior, en Becerreá. El colectivo envió ayer sendas notificaciones a las dos administraciones para que procedan cuanto antes a restaurar el templo, declarado Monumento Histórico Artístico de carácter nacional en el año 1982 y Ben de Interese Cultural (BIC) en el 1985.

Desde la entidad solicitan, entre otras cosas, que en el exterior se proceda al arreglo de los desperfectos que presenta la fachada principal, a la eliminación de unas planchas de metal situadas entre una ventana y el campanario, al acondicionamiento de la cabecera en la que se encuentran los ábsides románicos y a la retirada de la vegetación que rodea el templo. Además, piden que en el interior se cambie la madera del suelo de la sacristía, se oculten los cables eléctricos y se acometa la restauración del retablo central de época barroca que "se atopa en moi mal estado de conservación", precisan.

Desde Patrimonio dos Ancares piden también que se instalen señales de dirección en varios lugares del concello para facilitarle a los visitantes su localización. Solicitan además que en las inmediaciones del conjunto se proceda a instalar un panel que explique la historia de este conjunto religioso "pois a pesar de atoparse non moi lonxe da capitalidade lucense, dunha estrada nacional e dunha autovía, é un gran descoñecido para moita xente", asegura el presidente del colectivo, Xabier Moure.

MONASTERIO. La entidad pide que las administraciones inicien las conversaciones pertinentes con los propietarios del monasterio que se encuentra pegado a la iglesia para que pase a ser de titularidad pública, pues según alertan, "actualmente xa pouco queda desta edificación.

Desde Patrimonio dos Ancares exigen que se acometan de forma urgente las obras de reparación del monumento y recuerdan que "a lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia, no seu artigo 6, establece que a Igrexa católica, propietaria dunha boa parte do patrimonio cultural de Galicia, velará pola protección, conservación, acrecentamento e difusión do mesmo, colaborando a tal fin coa Administración. Unha comisión mixta entre a Xunta de Galicia e a Igrexa católica establecerá o marco de colaboración e coordinación entre ambas institucións para elaborar e desenvolver os plans de intervención conxunta".

Añaden que el artículo 32 de la misma legislación contempla que las personas "propietarias, posuidoras e, en xeral, as titulares de dereitos reais sobre bens protexidos integrantes do patrimonio cultural de Galicia están obrigadas a conservalos, mantelos e custodialos debidamente para evitar a súa perda, destrución ou deterioración".

En este sentido el colectivo presentó unha solicitud ante el Concello de Becerreá para que realice las xestiones necesarias ante la Xunta y el Obispado de Lugo para que se acometan las obras de acondicionamento y restauración descritas.

HISTORIA. Penamaría perteneció a un monasterio cisterciense fundado por monjes de El Bierzo. Se convirtió en abadía en 1225, condición que mantuvo hasta el 1505, cuando pasó a la congregación de Castilla, quedando unido a San Salvador de Salamanca y perdiendo la calidad abacial. En 1836, a raíz del decreto de desamortización de Mendizábal, el monasterio quedó prácticamente desmantelado y pasó a manos privadas. El conjunto jugó un papel fundamental a lo largo de los siglos y actuó como hospital y refugio de peregrinos. La fachada sufrió alteraciones barrocas en el siglo XVIII, pero conserva elementos románicos del siglo XII.