Patrimonio dos Ancares localiza los primeros petroglifos de Becerreá

El colectivo Patrimonio dos Ancares documentó los primeros petroglifos del municipio de Becerreá, localizados en la parroquia de Vilachá, en los lugares de Pena do Maiseiro y Pena das Uchas, a 700 metros de altitud.

El grupo más numeroso de petroglifos es el situado en Pena do Maiseiro, "onde localizamos dúas ferraduras, dúas coviñas e un cruciforme", según explica el presidente del colectivo, Xabier Moure. En Pena das Uchas, a unos 200 metros de la anterior, "documentamos un cruciforme e unha ferradura", agrega Moure.

El presidente de Patrimonio dos Ancares explica que no se sabe con certeza "cal pode ser o significado das ferraduras, que, frecuentemente, adoitan asociarse á época medieval. A pedra onde se gravaban actuaría como marco de término". Aunque se desconoce cuando este símbolo en 'U' comenzó a utilizarse para delimitar territorios, en Galicia se documentan 'ferraduras' de periodos anteriores. Moure apunta a la existencia de estudios que apuntan que "unha pedra con ferraduras indicaría a presenza dun curso de auga e que sería ese o que marcaría o territorio a acoutar. De feito, as ferraduras de Pena do Maiseiro apuntan cara o rego de Liñares, e a da Pena das Uchas cara o rego de Calamouco".

Si las 'ferraduras' pueden ser de la época medieval, "as coviñas, polo seu grado de erosión, poden ser más antigas". En el arte rupestre gallega son las representaciones más sencillas, pero también las más enigmáticas, interpretadas como recipientes para ofrendas, lugar para recoger agua para realizar algún ritual o símbolos de carácter sexual femenino relacionado con la fertilidad.

En cuanto a las cruces, el colectivo entiende que son posteriores, por el menor desgaste que presentan, y que fueron realizadas, probablemente, para "sacralizar un lugar considerado como pagano para protexelo".

Hasta el verano de 2013, cuando Patrimonio dos Ancares comunícó a Patrimonio de la Xunta la localización de los primeros petroglifos en el municipio de Cervantes, se creía que no existían en esta comarca. "Era unha crenza errónea, xa que dende aquela levamos documentados 26 grupos, a maioría da época prehistórica".