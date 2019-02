Patrimonio dos Ancares localiza un castro con doble muralla en Becerreá

El colectivo Patrimonio dos Ancares ha localizado un nuevo castro sin catalogar en Becerreá.

Se trata de un asentamiento emplazado en el lugar de Tucende, en la parroquia de Quintá da Cancelada. Tiene la particularidad de que es el único con doble muralla de todo el municipio y se encuentra en bastante buen estado de conservación.

Desde el colectivo ya han solicitado a Patrimonio de la Xunta que proceda de inmediato a su catalogación y aseguran sentirse "sorprendidos" de que este castro no figurase en el registro de la Administración gallega. "Trátase dun asentamento de manual. No relevo capturado polo visor do plan básico autónomico, onde figuran os bens patrimoniais catalogados, en Tucende só aparece a capela de San Pedro. Pero xusto por encima apréciase de forma clara este asentamento castrexo", asegura el presidente de la asociación, Xabier Moure.

Miembros del colectivo encontraron además en el entorno, en el que se removió tierra para plantar eucaliptos, abundantes vestigios de hierro. "Trátase de abundante escoura, que é a impureza que se separa do metal fundido ao golpealo cun martelo", explica Moure.