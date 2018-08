Patrimonio dos Ancares encuentra petroglifos en Cervantes y As Nogais

El colectivo Patrimonio dos Ancares descubrió recientemente varios elementos prehistóricos en los municipios de Cervantes y As Nogais. Concretamente, la asociación viene de localizar dos nuevas estaciones con petroglifos en la parroquia de Donís (Cervantes) y entre las de Nullán y Torés (As Nogais).

El primer de los descubrimientos se sitúa en el monte Galegos, en Moreira, Cervantes. Según explica el presidente del colectivo, Xabier Moure, se han documentado "17 coviñas" -la representación más sencilla de arte rupestre al aire libre- de diversas medidas. Añade que en otra piedra próxima se ha hallado "unha combinación de tres círculos concéntricos con coviña", un motivo nunca encontrado antes en la comarca. La asociación calcula que el hallazgo se adscribe a la Edad del Bronce, hace unos 4.000 años.

El segundo grupo de petroglifos fue descubierto en el monte de Reteixeira, situado entre las parroquias de Nullán y Torés, de As Nogais. En la superficie de una piedra caliza se contabilizaron "máis de 50 coviñas" de pequeño tamaño sin una disposición clara, dice Moure. Sobre el mismo mineral también se encontraron un total de once trazos verticales con pequeñas variaciones. En este caso, Patrimonio dos Ancares no consiguió determinar por el momento su cronología.

Ambas muestras contienen un significado enigmático y poco claro, según explica el presidente del colectivo Patrimonio dos Ancares. En el caso de las coviñas, considera que estas no tendrían un motivo único. Se barajan varias hipótesis, aunque la mayoría tienen una relación muy próxima a valores religiosos, simbólicos y espirituales.

Desde el año 2013, en la comarca de Os Ancares han sido documentadas por la asociación un total de 20 estaciones con grabados rupestres al aire libre. La mayoría de ellos, 17, fueron encontrados en Cervantes, aunque también se han registrado muestras en Baralla, Navia de Suarna y As Nogais.