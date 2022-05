Patrimonio dos Ancares descubre petroglifos a 1.032 metros en Pena Tallada

El colectivo Patrimonio dos Ancares acaba de documentar nuevos petroglifos en la comarca. Lo hizo en la conocida como Pena Tallada, a 1.032 metros de altitud, situada entre los concellos de Becerreá, Baralla y Láncara.

La pista de estas nuevas muestras de arte rupestre la dio un documento del año 1712 facilitado por Hugo Pardo-Vivero Vilares, y redactado por un antepasado suyo, el escribano Joseph Pardo y Vivero que, para delimitar unas fincas en la escritura, aludía a la Pena Tallada y a "unas hendiduras que son como cuencos".

El colectivo pudo comprobar que la descripción se ajustaba a la realidad, pues sobre el afloramiento de pizarra se ven dos grupos de tres y dos cuevas, y otra aislada, todas con unas medidas que oscilan entre los cuatro y los seis centímetros de diámetro y una profundidad de dos centímetros. Esta piedra también aparece citada como marco divisorio entre las tres freguesías en los Interrogatorios del Catastro de Ensenada del año 1752.

Estos petroglifos, por no estar asociados a otro tipo de motivos, no se pueden fechar, según indica el colectivo. "Malia isto, nas proximidades localízanse seis mámoas construídas hai uns 6.000 anos, unha delas documentada por nós no mes de xaneiro de 2020 e que xa foi catalogada pola Xunta. Tamén se conserva o topónimo de A Campa do Castro, se ben non quedan restos do asentamento debido a que foi totalmente destruído polas actividades agrícolas e forestais", comentan desde Patrimonio dos Ancares, y añaden que lo que sí apareció, según la tradición oral, fue un torques y una "medalla" de oro, que habría sido vendida en los años treinta a un anticuario.

Gracias a otro documento del mismo escribano, en abril de 2021 descubrieron en Castroverde unos grabados formados por círculos concéntricos de 4.000 años.