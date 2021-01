Padres de Baralla consideran "pésimo" el actual horario escolar

Familias de escolares de Baralla se concentraron a las puertas del CPI Luís Díaz Moreno para reivindicar que la Consellería de Educación recapacite y dialogue para llegar a un consenso para aplicar la jornada única. Los padres reanudaron las movilizaciones el viernes con la intención de realizar al menos una protesta semanal en el futuro.

La demanda de cambio de horarios viene de años atrás y se retomó en septiembre de 2019, "pero agora atopámonos nunha situación de silencio administrativo e de paralización do recurso que presentamos, pese a que a opción ofertada pola conselleria non é viable para o noso medio rural", argumenta Carmen García Villamil, portavoz de las madres y padres que promueven esta reivindicación.

El colegio de Baralla es uno de los pocos que queda en Galicia con un "pésimo horario escolar", lo que recorta las posibilidades formativas de los niños. "Coa actual estrutura horaria non se optimiza o rendemento dos alumnos e sobrecárganse de horas non lectivas baleiras de contidos. Están moito tempo no colexio e algúns chegan de noite casas. Non poden facer actividades extraescolares e os pais teñen máis difícil a conciliación", dice García Villamil.

La Administración autonómica mantiene que no se puede modificar el horario por contratos y licitaciones con grandes empresas de transporte, "que ao parecer son acordos de longa duración". El servicio de autobuses del colegio barallés se combina con el de otros centros. Durante las negociaciones, los padres plantearon de la posibilidad de efectuar una jornada de 09.30 a 15.30.

"Eles propoñían un horario de 08.30 a 14.00, que non aceptamos, porque teríamos pequenos obrigados a levantarse ás 7.30 ou antes para coller o autobús as 08.00. Como moi cedo teríamos que entrar ás 09.00", indica Carmen García. Los padres del CPI Díaz Moreno se sienten maltratados "e non deixaremos de loitar por desbotar os intereses do transporte".