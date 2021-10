"A vaca vianesa que serviremos en Catro Ventos esta semana atinxiu os 21 anos"

O mesón Catro Ventos, a sete quilómetros da Fonsagrada, é dende hai anos unha das referencias para todas aquelas persoas que desfrutan coa degustación da vaca vianesa. Porén, esta semana, o exemplar que van servir ten 21 anos de idade. Nunca, na historia do restaurante puxeran a disposición unha vaca de tantos anos. E se a máis idade máis sabor, estamos entón ante un produto exquisito.

Non todos os días se pode optar nun restaurante a unha vaca desta idade...

Si, é moi difícil de atopar. O normal son dez ou 12 anos, pero chegar aos 20 en tan bo estado é algo excepcional. Neste caso, trátase dunha vaca que comprei a unha explotación de Navia de Suarna que traballa todo en ecolóxico, cun manexo en semi extensivo. Ao sacrificala chegou a atinxir uns 302 quilogramos en canal.

Cando se servirá no restaurante?

Farémolo esta semana, despois de 70 días en cámara, e a un prezo de 65 euros o quilo. Serán chuletas que se servirán á parrilla. Para acudir ao restaurante para degustala sempre é mellor facer unha reserva, porque a nosa idea é servila toda esta semana.

Por que decidiu apostar por este tipo de vaca no seu menú?

É unha vaca que ten moito máis sabor, cunha carne que infiltra graxa, polo que é máis saborosa para facer á parrilla, que é a especialidade do noso restaurante.

Vostede mesmo cambiouse, como gandeiro, a esta raza.

Si, eu antes tiña rubia galega e tamén lemosina, pero dende hai dez anos traballo coa vaca vianesa. Agora mesmo teño 30 animais, nunha explotación en ecolóxico no que rematan o ciclo de vida con cebo tradicional.

De onde é a raza vianesa?

Esta raza é orixinaria de Terra do Bolo, no oriente da provincia de Ourense. Dispón do distintivo de raza autóctona galega que entrega o Ministerio de Agricultura e trátase dunha raza en perigo de extinción. Son vacas que se adaptan perfectamente a estas zonas de montaña.

Ten vantaxes ser gandeiro e hostaleiro?

Para min é un xeito de pechar o círculo. Desta maneira ves nacer o animal, críalo, coidas del, cébalo, e acabas o ciclo no restaurante. Dáme moita satisfacción persoal atender ás dúas cousas e penso que é un gran valor engadido para os nosos clientes saber que a carne é nosa.