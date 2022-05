"O ouro de Moore era prata"

Historia y leyenda se dan la mano en torno al antiguo puente de Cruzul. El viaducto, una de las primeras obras de ingeniería civil del Estado, fue el punto estratégico donde se enfrentaron las tropas francesas con el Ejército británico del general Moore, que se retiraba hacia A Coruña. La charla del historiador Javier Gómez Vila, que inauguró este viernes la fiesta de recreación histórica de episodios vividos en Becerreá durante la Guerra de la Independencia, aclaró algunos de los mitos fijados en el imaginario popular sobre estos hechos históricos. Onde está o ouro de Moore fue el título elegido por Gómez Vila para su disertación. "Busquei ese encabezamento para chamar a atención e precisar que non se trataba de moedas de ouro, senón de prata. Os ingleses utilizábanas para os seus gastos de intendencia, para pagar o que mercaban en España", comentó.

Vila se refirió a la localización donde los ingleses tiraron por un precipicio los sacos con dinero, unas 25.000 libras de plata. "A retirada de Moore foi tremendamente penosa polas condicións meteorolóxicas, en pleno inverno. Levaban carros tirados por bois e os animais estaban agotados. Ao pasar a ponte de Cruzul, na costa do Cereixal, os animais non podían máis e os que tiraban do carro dos cartos caeron derrengados", dijo. El carro quedó atravesado en el antiguo camino real de Carlos III y un oficial ordenó deshacerse de la pesada pero valiosa carga.

Junto a este episodio, Becerreá fue escenario de una intensa lucha guerrillera, impulsada por la iglesia, los hidalgos y el campesinado de la zona. El diario del capitán francés Gerard, entre febrero de 1807 y mayo de 1808, "ten un valor importante neste sentido, xa que conta as incidencias cotiás e as baixas sufridas", manifestó Vila. Este documento llegó a manos de Gabriel Fernández, un guerrillero conocido como O Terror dos Gabachos, y sus propietarios se lo entregarán hoy en depósito al Concello de Becerreá para su exposición.

LOS FUSILES. La batalla entre el Ejército inglés y el francés en el puente de Cruzul centrará la escenficación de esta tarde, pero la de las monedas no es la única anécdota de la invasión napoleónica. Los vecinos "emboscaron aos franceses na ponte de Cruzul e se fixeron con preto de mil fusís, que foron entregaos ao Batallón Literario creado en Santiago", recuerda Vila. Esta lucha se recreará el domingo por la tarde. En Becerreá cuentan que, pasada la contienda, el metal de parte de esas armas sirvió para canalizar agua a las cocinas de muchas casas.

Campamento para la recreación histórica. SABELA

La memoria de los chafarotes, como se denominaban los grandes sables recogidos en esa acción, también perduró en el tiempo "e incluso houbo un bar en Becerreá con este nome", agregó Javier Gómez.

La puesta en marcha de este festejo de recreación histórica, que incluye representaciones tanto este sábado como el domingo, "é unha idea atractiva. En Galicia só se recrean as peripecias de Moore na Coruña, coa batalla de Elviña", puntualizó Gómez Vila.

Hay localidades leonesas que ya las celebran como Cacabelos y Villafranca. Esta iniciativa becerrense supone un paso más para impulsar una ruta histórica de la retirada del general inglés, iniciada en Sahagún. "Hai interese nos concellos para divulgar este percorrido, aínda que os contactos quedaron paralizados pola pandemia", indicó el historiador en la charla inaugural de una fiesta que nos lleva 213 años atrás.