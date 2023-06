Unha ollada das aulas ao campo

Criar poliños da raza autóctona de Mos, plantar fabas na horta do cole, empaparse das ideas que fan dos Ancares un lugar no que traballar e vivir, recoller a lingua que se perde e as palabras que, de sempre, deron nome aos apeiros... Son só algúns dos cometidos que tiveron os case 1.500 alumnos e alumnas de 21 centros educativos de toda Galicia que estrearon o programa Mestres Gandeiros, enmarcado no plan Proxecta e impulsado polas consellerías de Medio Ambiente e de Educación. Só na provincia de Lugo, foron dez colexios e institutos os que contribuíron con 438 escolares.

Neste curso 2022-2023, que acaba de rematar, Mestres Gandeiros non fixo máis que arrancar, pero, vista a boa acollida, o obxectivo sitúase xa no vindeiro ano lectivo. E non só por parte da Xunta, que adianta que se volverá ofertar dentro do plan Proxecta, senón tamén polos propios centros e colectivos que participaron.

Na provincia luguesa tomaron parte o Ceip Santa María e o IES Fontem Albei, da Fonsagrada; o Concepción López Rey, de Baleira; o CPI de Cervantes; o CEE Santa María e o Ceip de Casás, de Lugo; o Pedregal de Irimia, de Meira; o Virxe da Luz, de Portomarín; o CPR Sagrado Corazón de Jesús, de Ribadeo, e o Ceip Terra Chá, de Vilalba. En todos eles o obxectivo era o mesmo: "Pór o foco nas boas prácticas dos gandeiros e agricultores que fan posible a conservación dos valores ambientais, culturais e de biodiversidade galegos", din desde Medio Ambiente.

A cooperativa A Carqueixa, Piornedo Anda e o bar Xegunde participaron no programa ofrecendo visitas, roteiros e comida

Niso coinciden tamén os membros da cooperativa A Carqueixa, que xunto aos integrantes de Piornedo Anda e do bar Xegunde de Navia, levaron a idiosincrasia e a gastronomía ancaresas pola provincia adiante e abriron as portas da comarca aos de fóra.

É o caso dos rapaces do Centro de Educación Especial de Panxón, que desde Nigrán viaxaron ata a Montaña luguesa. "Foi, quizais, a visita que máis ilusión nos fixo", conta Román Sánchez, xerente da Carqueixa, "por vir de tan lonxe e por todo o que aprendemos deles; todo o mundo debería pasar alomenos un día con estes rapaces".

Os nenos de todos os cursos do Ceip de Portomarín coidaron da horta. EP

Eles puideron coñecer o traballo que se desenvolve na Carqueixa, acompañados polo propio Román e por José Antonio Díaz 'O Palillo', pero tamén pasear polos sendeiros da zona con Lola e Isolina, de Piornedo Anda, e de Lucía, tamén da Carqueixa, e degustar a cociña de Mari Carmen, do Xegunde. "Parecíanos fundamental que os coles de Galicia coñecesen a gandería sostible dos Ancares, a que evita incendios e captura máis gases nocivos dos que emite", agrega Román, satisfeito co labor desenvolto: "Hai cartas de agradecemento que emocionan", afirma.

Ata os prados que envolven os cumios máis altos de Lugo se achegaron tamén os alumnos do Fontem Albei. Unha vez alí, "ensináronlles a maquinaria coa que traballan, os terreos que transformaron e explicáronlles o modelo de negocio", explica a coordinadora do programa no IES fonsagradino, Irene Iglesias, "viron que o rural ten posibilidades de futuro, como A Carqueixa, que ten un posto na praza de abastos, por exemplo, ou que en El País del Abeyeiro fan que o seu mel interese pola calidade que ten".

A charla do apicultor Alberto Uría, as visitas ao muíño de Grandas de Salime e os debates na aula completaron un programa cuxa xoia é a vintena de enquisas realizadas por alumnos de 4º de Eso, 1º de BAC e 1º e 2º de FP de Actividades Agrogandeiras ás persoas de máis idade do seu contorno.

Charlas interxeracionais

A idea desta actividade era establecer unha conversa entre adolescente e maior a través do gando, a froita, as verduras, as ferramentas e como se desenvolvía antes o traballo no agro. Aí, entre tanto coñecemento e historia, os mozos puideron extraer prácticas tradicionais aplicables á actualidade.

"Explicáronlles, por exemplo, que as peras se conservaban en caixas con herba seca, que as noces se gardaban no hórreo e as castañas, en sequeiros, contaron como se fertilizaba antes o terreo, que pesticidas había, os nomes dos apeiros...", numera Iglesias. O resultado, "un proxecto vivo" que quedará a disposición de todos no Museo Comarcal da Fonsagrada e no propio instituto.

Unha horta que degustar

A recolleita de impresións que fixo o alumnado da Fonsagrada é o seu particular froito de Mestres Gandeiros, igual que o é para os 35 alumnos do Ceip Virxe da Luz de Portomarín a súa pequena horta, agora rebosante de cor polas leitugas, as fabas, os cogombros, os xirasoles, os ravos e as flores que saíron da aula do titor de 3º e 4º, José Luis Fernández, e que medraron tamén grazas ao labor de todos os profesores, incluídos os itinerantes, da cociñeira Marta e de Roberto, traballador do Concello que se encargará de regar cando o centro quede baleiro polo verán.

Estes nenos tamén visitaron o Muvicla, de Láncara, e alí Marcos e María, os responsables do museo, ensináronlles apeiros, tractores de xoguete e de verdade, maquinaria, as súas vacas rubias galegas e as mazás das que logo sae sidra. "Este programa vale moito para facerlles saber como distribuír o tempo, saber esperar a quenda, aprender a comer saudable e sobre convivencia", conclúe Pilar García, coordinadora de Mestres Gandeiros no colexio de Portomarín, que non desbota a idea de que a súa horta siga dando de comer no vindeiro curso.