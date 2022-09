Oliver Laxe asesora a 16 cineastas de varios países en Os Ancares

El cineasta Oliver Laxe reúne estos días en Os Ancares a 16 creadores multidisciplinares procedentes de diferentes puntos de Galicia y del resto de España, así como de Bélgica, Cuba y Venezuela, para participar en la primera edición de las residencias de desarrollo de iniciativas cinematográficas Proxectos creativos esenciais.

La estancia, organizado por la asociación Ser con el apoyo de la Xunta de Galicia, se desarrollará hasta el día 10 en la aldea de Vilela, en Navia de Suarna. Su objetivo es asesorar a los asistentes en el proceso de puesta en marcha de sus respectivas obras cinematográficas, al tiempo que se les da la oportunidad de establecer sinergias con los procesos de los demás participantes.

El encuentro se desarrolla en Casa Quindós, antiguo hogar familiar del propio Laxe y sede de la asociación Ser, cuyo enclave en plena montaña de Os Ancares la convierten en un lugar propicio para fomentar la reflexión, la creatividad y el intercambio de ideas.

TEMÁTICA. Este retiro de trabajo se formula como un laboratorio creativo, conducido por el propio Oliver Laxe, "arredor as intuicións, as intencións, as ideas e as pulsións que cada participante quere filmar", indican desde la Consellería de Cultura. Además, estas jornadas de asesoría abordan distintos aspectos del proceso cinematográfico, como la escritura del guión, la puesta en escena y la gestión interpretativa del elenco, o bien cuestiones relacionadas con la producción y la financiación.

El programa incluye también sesiones de meditación y yoga, proyecciones de cine y otra serie de actividades lúdicas y de conexión con las tradiciones y los trabajos del medio rural.

Oliver Laxe es, junto a Víctor Erice, el único cineasta español seleccionado en Cannes con sus tres primeras películas y el único premiado en todas sus participaciones. Con su último trabajo, O que arde, recibió el premio del jurado en la sección Un certain Regard de Cannes y compitió en los festivales internacionales más relevantes del mundo, en los que ganó numerosos galardones. Laxe trabaja actualmente en su cuarto largometraje, titulado After.