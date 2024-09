Las obras de la A-6 en la salida de Neira de Rei desesperan a cada vez más usuarios

Las obras de rehabilitación de firme que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando en varios tramos de la A-6 a su paso por la provincia de Lugo crean molestias que casi todos los usuarios están dispuestos a admitir, aunque, en algunos casos, la prolongación de los trabajos hace que algunos conductores comiencen a perder la paciencia.

Esto está ocurriendo a la altura de la salida 461, el ramal que enlaza con la carretera LU-710 que comunica la autovía con el núcleo de Neira de Rei (Baralla) y el concello de Baleira.

Estos trabajos se ejecutan en una de las zonas de la autovía que se encontraba en peor estado y que generaba más protestas por parte de los usuarios.

Coincidencia con las obras de la LU-710

Sin embargo, una vez que las máquinas del Ministerio empezaron a trabajar en la zona, lo hicieron coincidiendo en el tiempo con otras obras de mejora que la Xunta ejecuta en la carretera LU-710.

El resultado es que la salida 461 de la autovía suma ya varias semanas cerrada para los conductores que circulan en dirección Madrid, por lo que aquellos que quieren conectar con esta vía autonómica que les lleva hacia Baleira deben dar un rodeo de algo más de diez kilómetros, ya que deben continuar por la autovía hasta la salida 456 hacia Cereixal, en Becerreá, y en ese punto hacer un cambio de sentido para enlazar con la LU-710 desde la calzada en sentido A Coruña.

La reacción del alcalde de Baralla

El alcalde de Baralla, Miguel González, admite que una obra de la envergadura de la que se está ejecutando en la autovía es "inevitable" que cause molestias.

El regidor echa en falta, sin embargo, una mayor capacidad de diálogo por parte del Ministerio de Transportes, "se nos informasen sobre as afeccións das obras no tráfico, creo que se podería coordinar moito mellor a planificación de ambas as obras".

En todo caso, Miguel González espera que Transportes agilice las obras en ese punto, al tiempo que hace hincapié en el esfuerzo de la Xunta para hacer que los cierres en la LU-710 "sexan o máis breves posible".