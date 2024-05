"La obra quiere transmitir tanto un mensaje de integración como de aceptación al diferente"

Gonzalo Fernández (Navia de Suarna, 1955) presenta este sábado, a partir de las 19.30 horas en la casa consistorial de su localidad natal, Memorias de un emigrante naviego. Se trata de su obra introspectiva, en la que cuenta su propia historia de superación, la de un niño de nueve años que se ve obligado a abandonar la pequeña aldea de Vilarantón para adaptarse a una nueva vida en Barcelona, lejos de sus padres y del que hasta entonces había sido su hogar.

¿Cómo surge 'Memorias de un emigrante naviego'?

Anteriormente ya había escrito y publicado varias novelas, pero en 2020, a raíz del confinamiento por la pandemia, sentí la necesidad de dejar escrita la historia de mi vida. Parte del primer capítulo lo publiqué en redes sociales en un grupo específico de Navia de Suarna y empezó a tener una amplia repercursión, ya no solo entre las personas de este municipio, sino también entre otros muchos descendientes de emigrantes de otros lugares, que me animaron a seguir contando la historia.

¿Cómo fue ese proceso emocional de recordar todo lo vivido?

Muy intenso. A nivel de ejercicio de memoria me sorprendió cómo una vez que empiezas a tirar de recuerdos, surgen otros muchos que parecían ya totalmente olvidados. También hubo momentos duros, de tener que escribir con un nudo en la garganta y tirando de tripas.

¿Cómo definiría la obra que presentará este sábado en Navia?

Es un libro sencillo, fácil de leer, escrito desde la honestidad y la sinceridad de aquel niño que tuvo que dejar su hogar y a sus padres a los nueve años de edad.

¿Cómo recuerda aquel momento?

Fue muy duro. Me fui a Barcelona con mis dos hermanos mayores de 16 y 18 años y una tía. Mis padres que quedaron aquí en la aldea. Los echaba de menos a ellos, a Galicia, al ambiente en el que me había criado. Mis hermanos todavía me recuerdan hoy aquellos días en los que llorando les decía que quería volver a casa con las vacas.

Al final se integró totalmente.

Ya por aquel entonces sabía que era un viaje sin retorno. Mis padres me enviaron a Barcelona para que tuviese la oportunidad de estudiar, de abrirme camino. Su consejo siempre fue el que me integrase. "Allí donde fueres, haz lo que vieres", me repetían. Ese mensaje de integración y de aceptación del que es diferente es el que quiero transmitir en el libro.

¿Qué fue para usted lo más traumático en este proceso?

Adaptarme al colegio. La educación pública en el rural estaba en aquellos años llena de carencias. En verano, en la aldea, me daban clases profesores particulares, pero, de repente, me vi en Barcelona en un colegio con más de cien niños, cuando yo nunca había pisado ninguno. Fue un gran impacto.

¿Cuánto tardó en volver a ver a sus padres?

Desde que nos fuimos de Navia, tardé unos dos años en volverlos a ver. Luego, cuando ya trabajábamos mis hermanos y yo, alquilamos un piso en Barcelona y los trajimos a vivir con nosotros. Mi padre falleció al poco tiempo, fue otro momento duro. Tanto a él como a mi madre les agradeceré toda la vida el esfuerzo que hicieron para darnos educación.

Empezó a trabajar joven y además logró triunfar profesionalmente.

Creo que la suerte me pilló trabajando. Es cierto que me esforcé mucho, pero también tuve esa suerte necesaria que me permitió desarrollar una buena carrera en una gran multinacional.

¿Conserva vínculos con Navia?

Seguimos teniendo aquí la casa familiar a la que volvemos sobre todo en verano. También a través de Irmandade Naviega, que es quien organiza el acto del sábado, estoy al día de todo lo que pasa en el municipio.