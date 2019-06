As Nogais destina 150.000 euros al arreglo de vías

El Concello de As Nogais está realizando obras de mejora en cuatro kilómetros de la carretera que une los núcleos de Moral con Villarín de Doncos, y en sus desvíos hacia As Fontes y A Pedriña, en el límite municipal con Pedrafita do Cebreiro.

Las actuaciones reciben una inversión de cerca de 150.000 euros. De esta cantidad, el Concello aportará 30.000, con los que asume las tareas de desbroce, limpiezas perimetrales, limpiezas de cunetas, mejoras de pasos de agua y arreglos de muros, que ya se están llevando a cabo.

El importe aportado por el organismo provincial -el 80% del total, gracias a un convenio firmado con el Concello- se destinará a tareas de aglomerado en caliente y a la renovación de la señalización horizontal y vertical. Estas actuaciones comenzarán la semana que viene, y está previsto que terminen el día 15 de julio.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS. El gobierno local de As Nogais está llevando a cabo un programa más amplio de limpieza de caminos y núcleos rurales gracias a un convenio con la Xunta a través del programa Aprol Rural, que dotó al municipio de una brigada compuesta por cuatro trabajadores que actuará durante nueve meses en el concello.

Los trabajos de este programa, que tiene por finalidad la prevención de incendios, se completarán con los que realizarán las dos brigadas municipales, compuestas cada una por un capataz, un conductor y tres peones. También incluirán a tres motobombistas y a dos trabajadores que realizarán desbroces con tractor.