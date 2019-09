As Nogais acogerá a finales de octubre un foro de promoción de la Vía Künig

Los responsables del proyecto Vía Künig, que busca poner en valor esta variante del Camino por la provincia, organizarán en octubre un congreso en As Nogais para dar visibilidad a este recorrido y, al mismo tiempo, involucrar en ese objetivo a asociaciones de la zona que abarca la ruta —el concello anfitrión del foro, Becerreá, Baralla, O Corgo y Lugo—.

Este simposio se suma a otras iniciativas en la misma línea que se están gestando actualmente, como la grabación de un documental y la creación de una obra de teatro inspirada en la figura del monje alemán Herman Künig, quien recorrió a finales del siglo XV ese itinerario alternativo a la ruta jacobea y después lo divulgó en una guía.

Así lo avanzó el director del proyecto Vía Künig, el investigador Javier Gómez Vila, quien precisó que esta misma semana, en una reunión en Becerreá con alcaldes y otros cargos municipales de los concellos involucrados, se acordó fijar para el día 26 del próximo mes ese congreso de promoción del trazado.

"Estamos ultimando os detalles do foro, pero sobre todo imos informar do que é a Vía Künig e do que pode supoñer para a zona, e tamén queremos contar coas asociacións para sumar forzas nun proxecto común", dijo Gómez.

Como prueba del interés creciente por este trazado, avanzó que están apoyando, además, a los impulsores de otras iniciativas con fines análogos. Así, una productora lucense está grabando un documental y la asociación cultural Abrente, de As Nogais, prepara una pieza teatral sobre Künig.

Javier Gómez, que espera que ambas obras se puedan estrenar en el congreso, adelantó que en lo que queda de año se impulsarán más acciones de promoción de la ruta como, entre otros proyectos, la edición de un mapa en el que se destacarán los puntos más importantes por los que pasa.

Estas propuestas se suman a otras ya en marcha como la señalización del recorrido —está previsto que se complete en octubre— y el desarrollo de una app sobre el trazado. Además, se harán mejoras en el entorno del camino con personal de un taller de empleo.