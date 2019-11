La nieve obliga a suspender las clases en dos colegios de Pedrafita y Folgoso

La primera nevada del año en A Montaña de Lugo ha obligado a suspender la actividad lectiva en dos colegios, de Pedrafita do Cebreiro y O Courel, con lo que más de medio centenar de alumnos no han podido acudir este viernes a sus clases.



En concreto, los dos centros que han permanecido cerrados esta mañana son el CPI Uxío Novoneyra, en Pedrafita do Cebreiro, y en el CPI Poeta Uxío Novoeira, ubicado en Folgoso do Courel.



Según los primeros datos recopilados por la Consellería de Educación, han resultado afectados por la suspensión de las actividades lectivas un total de 59 alumnos, de los que 31 son niños matriculados en el colegio de Pedrafita y 28 en el centro de Folgoso do Courel.



Esta primera nevada ha dejado acumulaciones de hasta 10 centímetros en cotas altas de Pedrafita do Cebreiro, lo que obligó a movilizar a las máquinas quitanieves del Ayuntamiento para facilitar el paso de los vehículos por las carreteras locales, según informó el alcalde de la localidad, José Luis Raposo.



El regidor local explicó que las máquinas quitanieves del Ayuntamiento de Pedrafita salieron a primera hora de la mañana hacia lugares como Ferreiro, el alto de Rubiais o el núcleo de Louzarela, precisamente para garantizar que los vecinos de esas zonas, en cotas altas del municipio, pudiesen transitar por la red viaria local con normalidad.



El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Lugo confirmó que a primera hora de la mañana estuvo prohibido el tránsito de camiones por la carretera autonómica LU-633, entre los kilómetros 0 y 18, en el municipio de Pedrafita do Cebreiro.



También se registraron algunas incidencias leves en carreteras locales y provinciales entre Pedrafita y O Courel, pero ninguna vía de la red principal resultó afectada.



La nieve también hizo acto de presencia en la zona de A Fonsagrada, pero también sin provocar incidencias graves.