Desactivan la alerta naranja en la costa mientras la nieve sigue en la montaña

Alguna carretera cortada, otras en las que es necesario circular con mucha precaución y un buen número de alumnos sin clase por la nieve en la provincia es el balance de este jueves en la provincia de Lugo. Pero tras un día de mal tiempo, el aviso naranja por temporal en la costa gallega se ha cerrado. Según datos de Meteogalicia, la alerta permanecía activa desde la madrugada y se ha mantenido hasta las 15.00 horas de este jueves. No obstante, todo el litoral gallego se mantiene en aviso amarillo hasta las 00.00 horas del viernes.



Los vientos llegaron a soplar con fuerza de 81 kilómetros por hora en Viveiro, siendo el máximo de Galicia las rachas de 94,7 kilómetros por hora en Punta Candieira, en Cedeira, en A Coruña.



En cuanto a las precipitaciones, los medidores de Pol recogieron 10,5 litros por metro cuadrado, similares a los 9,5 de Viveiro y los 9,4 de Melide.



La circulación en el alto de O Cebreiro, a lo largo de 21 kilómetros, estuvo cortada al tráfico de camiones y vehículos articulados debido a las nevadas, que alcanzaron su mayor intensidad durante la noche del miércoles al jueves. Folgoso do Courel fue el único punto de Galicia en el que los termómetros bajaron de cero este jueves, aunque en otros puntos como A Fonsagrada, Friol o Chantada también se rondaron los valores negativos.



Según la información que figura en la web de la Dirección General de Tráfico (DGT), desde las 9.53 horas de este miércoles la carretera LU-633 a la altura de O Cebreiro desde el kilómetro 0 al 21 en ambos sentidos tiene restricciones de circulación. Las condiciones de circulación en esta vía son "difíciles" y Tráfico ha prohibido a los vehículos pesados y articulados que circulen por ella. También por la nieve ha quedado afectada la carretera LU-530, desde el kilómetro 30 al 58, en A Fontaneira (Lugo) en ambos sentidos. La DGT ha activado la alerta por pavimento deslizante a las 7,23 horas.



Por su parte, la Diputación de Lugo ha informado de que hay varias carreteras afectadas por la nieve y el hielo y ha provocado que se circule con dificultad este jueves por entre 5 y 15 centímetros de nieve acumulada: la LU-P-3601 de Acebo a Negueira de Muñiz, en A Fonsagrada; varios puntos de las carreteras 3508 y 3509 en Navia de Suarna; y otros puntos de carreteras provinciales en O Cebreiro; y la LU-P-1303 en O Courel, que han quedado intransitables.



SIN CLASE. La nieve ha dejado sin colegio casi 160 niños en Lugo y Ourense, según los datos facilitados a Europa Press por la Consellería de Educación. La provincia más afectada ha sido la de Lugo, en donde un total de 153 alumnos y seis centros escolares se vieron afectados o bien porque el transporte escolar no pudo circular o bien porque ellos mismos no se podían desplazar debido a la nieve.



Así, 50 escolares no pudieron ir al CEIP Santa María de A Fonsagrada al no haber transporte escolar, igual que al Instituto Plurilingüe Fontem Albei, de esa misma localidad. En este último caso, fueron 93 los alumnos afectados.



En el colegio Poeta Uxío Novoneira de O Courel un alumno se vio afectado, igual que en el CEIP de Samos. En el caso del CPI Plurilingüe de Navia de Suarna y CPI Uxío Novoneira de Pedrafita do Cebreiro fueron cuatro alumnos, respectivamente, los que tuvieron dificultades por la nieve.



Este viernes una nueva borrasca volverá a activar el aviso amarillo en la costa de Galicia. Así, a partir de las 15,00 horas, están previstas rachas de más de 80 kilómetros por hora y vientos del sur de fuerza siete.

Temperaturas bajo cero

La alerta por nieve está activada hasta este jueves por la tarde, aunque el pico más alto se esperaba para la madrugada, cuando el alto de Xares, en A Veiga (Ourense) registró la temperatura más baja de la que se tiene constancia en Meteogalicia, con -4,8 grados. El miércoles el mercurio ya había descendido a los 4 grados bajo cero en esta misma estación meteorológica.



Además, en el alto de O Cebreiro la temperatura mínima registrada ha sido de -2,3 grados; mientras que en Os Ancares, en el municipio de Cervantes, fue de -2,4 grados. Más frío se registró todavía en Cabeza de Manzaneda y Carballeda de Valdeorras, con -4,1 grados.