La nieve ha hecho acto de presencia, en algunos momentos de forma copiosa, en la Montaña de Lugo y ha obligado desde primera hora de este jueves a los agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil a "embolsar" camiones en la Autovía del Noroeste (A-6) en la zona de Gomeán, así como a restringir el paso de vehículos articulados por la zona de Pedrafita do Cebreiro.

El temporal también dejó a más de ochocientos niños de Lugo sin clase a causa de la nieve, mientras que en A Mariña, donde el litoral está en alerta roja por olas de más de ocho metros, la flota permanece amarrada.

La circulación se ve especialmente condicionada por la nieve en carreteras de doce municipios lucenses. En la A-6, la Dirección General de Tráfico (DGT) informa de la restricciónal paso de vehículos pesados desde las 07:38 horas entre los kilómetros 430 y 438, o lo que es lo mismo, entre Pedrafita do Cebreiro y Doncos. Asimismo, quedó prohibida la circulación de vehículos articulados y camiones en la carretera autonómica LU-633, entre el kilómetro 0, en Pedrafita do Cebreiro, y el punto kilométrico 19, situado ya en el municipio vecino de Triacastela.

También se recomendaba precaución a los conductores para circular por el Alto do Faro, en el municipio de Chantada, y por la zona de Oural, en Sarria, donde también nevó durante la noche y a primera hora de la mañana.

Suspendidas las clases en la A Montaña lucense para evitar los desplazamientos por las zonas afectadas por el temporal

En el Alto do Fiouco, entre Mondoñedo y Abadín, también se recomendaba circular con precaución a causa de la reducida visibilidad y las fuertes rachas de viento.

Ante este fenómeno meteorológico adverso, con posibilidad de acumulaciones de nieve de hasta 20 centímetros en la Montaña de Lugo, la Consellería de Educación ha tomado la decisión de suspender las clases en toda la zona afectada.

La provincia de Lugo es hasta primera hora de este jueves la más afectada por la fría borrasca que ha motivado un nivel de alerta roja en A Coruña y Pontevedra por oleaje, y en la montaña de Lugo y Ourense por nieve. A las ocho de la mañana, la temperatura más baja de toda la comunidad se registró en Folgoso do Courel, con -0.9 grados, mientras que de las estaciones por encima de los 900 metros hizo más frío en Xares, en A Veiga, con -4.8 ºC pasadas las nueve de la mañana.

El caudal de los ríos va en aumento, por lo que existe riesgo de desbordamientos puntuales en el entorno del Landro, Eume, Mandeo y Xallas

El viento sopló con fuerza en A Mariñam, con rachas de casi 110 kilómetros por hora en Penedo do Galo, en Viveiro. Sin embargo, el máximo se registró en Malpica, con 124 kilómetros por hora.

Además, las copiosas lluvias mantienen el riesgo de desbordamientos puntuales en el entorno de varios ríos, como el Ouro, Covo, Landro, Eume, Mandeo, Xallas, Tambre, Ulla, Umia, Lérez, Verdugo, Oitavén y el Ladra.

[Árbol caído en la LU-120, que une Vilalba con Meira, á altura de Árbol. SILVIA IGLESIA]

Carreteras cortadas en Viveiro y Cospeito

La Diputación de Lugo trabaja en el acondicionamiento de carreteras provinciales de 12 ayuntamientos por el temporal de nieve y lluvia



​Las carreteras afectadas por la nieve están en los ayuntamientos de Baleira, Folgoso do Courel, Cervantes, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga, Ribeira de Piquín, Samos y Triacastela.



En Viveiro los operativos trabajan para restablecer el tráfico en la carretera LU- P-6604, en la parroquia de Magazos, que está cortada en dos puntos debido a desprendimientos de tierra que impiden el tránsito normal de vehículos por esta zona.



También debido a las intensas lluvias, están cortadas dos vías provinciales en Cospeito. Se trata de las carreteras LU- P-1701 y LU- P-1112, que se encuentran inundadas debido al desbordamiento del río Miño en este punto.



Los cortes están debidamente señalizados por precaución y así lo estarán hasta que el tiempo mejore y se pueda garantizar la correcta y segura circulación por ellas.



Además, un árbol cayó en la LU-120, que une Vilalba con Meira, a la altura del kilómetro 9 en en la parroquia vilalbesa de Árbol. Invade totalmente el carril derecho, en dirección Vilalba.

Incidencias en Galicia