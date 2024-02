La nieve regresa a la montaña lucense y dificulta la circulación en 70 carreteras

O Cebreiro amaneció cubierto por un manto blanco este viernes. Tal y como se preveía, la borrasca Louis provocó un notable descenso de temperaturas y de la cota de nieve, que este viernes se sitúa alrededor de los 600-800 metros.

En la montaña lucense los termómetros se situaron bajo cero en muchos puntos: Cervantes (-2,7), Pedrafita (-2,4), Baleira (-0,5) y Navia de Suarna (-0,2). La mínima de Galicia se registró en A Veiga (Ourense), donde se alcanzaron los -4,7 grados.

Para evitar la acumulación de nieve en las carreteras, la Diputación de Lugo ha puesto en marcha el dispositivo de vialidad invernal. Este viernes está trabajando en más de setenta carreteras de once municipios de A Montaña.

Máquina quitanieves de la Diputación. EP

"Para facilitar la circulación y garantizar la seguridad ante los efectos del temporal", ha informado la institución provincial a los medios de comunicación, la Diputación de Lugo mantiene desplegados 48 operarios y 32 máquinas y vehículos.



Se trata, aclara, “de paliar los efectos de las inclemencias meteorológicas en la red viaria provincial".



Los municipios más afectados son Baleira, Becerreá, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Cervantes, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga y Samos.



El dispositivo de seguridad movilizado por la Diputación está formado por 48 operarios, 16 máquinas quitanieves y 8 vehículos todoterreno -equipados con dispositivos para esparcir sal y cuña quitanieves- y 8 otros ocho vehículos de apoyo con útiles de intervención rápida.



Asimismo, los 12 silos de sal de la Diputación disponen de 35 toneladas cada uno para deshacer las placas de hielo que hay en el firme y favorecer así la seguridad de los usuarios y usuarias de las vías.



La Diputación de Lugo mantiene activo el dispositivo que puso en marcha este miércoles por la tarde ante la previsión de nevadas, que permanecerá trabajando durante, por lo menos, todo el fin de semana.

Alerta roja por viento, olas y nieve

Durante las jornadas del viernes y el sábado permanecerán activadas varias alertas por fuertes vientos, oleaje y nieve.

🛰️ descarga de aire frío sobre Galicia con 🌦️ ⛈️ 💨 🌊 e ❄️ en zonas de montaña do leste e sueste de Galicia pic.twitter.com/Jhrge7Ia5e — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) February 23, 2024

Meteogalicia ha activado para el viernes la alerta roja por oleaje en la costa coruñesa y A Mariña –donde se prevén olas superiores a los ocho metros–, un aviso que será naranja en las Rías Baixas.

Además, estará activada la alerta amarilla por fuertes vientos en zonas del norte de la comunidad y por nieve en la montaña de Lugo y Ourense.

Tiempo inestable el sábado en Galicia

Galicia seguirá con inestabilidad atmosférica en la jornada del sábado, de forma que habrá chubascos generalizados localmente acompañados de granizo, que perderán frecuencia e intensidad con el paso de las horas.

Durante la tarde se acercará un frente que dejará precipitaciones en todo el territorio.

La cota de nieve comenzará en los 800 metros y subirá progresivamente.

Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios significativos y las máximas ascenderán de forma moderada.

El viento soplará del noroeste fuerte en el litoral a primeras horas, cambiando a suroeste a partir del mediodía.

En el mar, la situación será muy complicada con olas por encima de los 8 metros en el litoral norte. Las ondas bajarán de esta altura con el avance del día.