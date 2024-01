Galicia esquiva la Dana que afectará al norte de España pero vendrá mucho frío

Si llega, la nieve llegará de refilón a Galicia estos próximos días. Mientras que la Agencia Española de Meteorología (Aemet) anuncia nevadas en gran parte de la península por la confluencia de los restos de una Dana y de varias borrascas, desde la franja norte hasta el Mediterráneo y el sur, desde Meteogalicia se insiste en que en la comunidad gallega solo se verá el manto blanco en los puntos más altos, como es habitual, a partir de 900 metros y solo durante la jornada de este martes.

A 300 metros nevará en el País Vasco y a 500 en Cantabria e incluso Valencia, pero eso no ocurrirá en Galicia, según las previsiones que hacía este lunes la Agencia Española de Meteorología

Por lo tanto, la nieve se quedará en las montañas y en los puntos más al norte de la comunidad. Y sí, vendrá frío intenso a partir de este miércoles y hasta, al menos, el fin de semana pero, en todo caso, el tiempo será seco. "A neve non vai ser o fenómeno más salientable de Galicia estes próximos días. As chuvias previstas para este martes poden traer a neve a 800, 900 ou mesmo 1.100 metros pero, a partir deste mércores, cando entre a masa de aire máis frío pola zona continental non haberá precipitacións e, polo tanto, xa non haberá neve", afirmaba este lunes Juan Taboada, portavoz de Meteogalicia.

Temperaturas gélidas en toda Galicia

Las temperaturas serán gélidas a partir del miércoles y del jueves en toda Galicia. En cambio, para hoy está previsto que no haga tanto frío debido al pronóstico de lluvia o nieve, en las zonas más altas.

En todo caso, y según explicó Juan Taboada, de Meteogalicia, la Dana que entrará en la península Ibérica estos días no afectará a Galicia. "Afectará máis ao nordeste e á zona cantábrica. Serán restos dunha Dana máis ao norte de España e a Galicia só nos afectará en que nos deixará moi pouca estabilidade", indicó Taboada, quien añadió que la Península se verá rodeada de dos borrascas (una, por el Mediterráneo, y otra por el sur, que dejará nieve en estas zonas) y que, además, habrá un anticiclón que entrará por el noroeste y una Dana en el medio este.

La carretera entre Triacastela y Pedrafita. M.Y.

El acercamiento de la Dana traerá nevadas en los sistemas Central e Ibérico y en la cornisa cantábrica a partir de 500 metros de altura. Se esperan heladas débiles prácticamente generalizadas en zonas de interior de la mitad norte peninsular e interiores del este, así como en Baleares.

Mínimas en A Veiga y Os Ancares

La mínima de este martes se registró en el municipio ourensano de A Veiga, con -2,2 grados, seguida de Cervantes, con -2.0 grados. En la provincia sigue habiendo nieve en las zonas de montaña.