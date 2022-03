La Diputación de Lugo ha desplegado a 27 operarios y 18 máquinas y vehículos para limpiar las carreteras de la red vial provincial que se han visto afectadas por las nevadas de la pasada noche. En concreto, el dispositivo desplegado por la institución provincial trabaja en 57 vías de siete ayuntamientos de la zona de la montaña lucense.

Los equipos facilitaron la circulación y garantizaron la seguridad despejando las calzadas de nieve y hielo, y atendiendo las incidencias producidas durante la madrugada de este viernes. Los ayuntamientos afectados son Folgoso do Courel, Cervantes, A Fonsagrada, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, Pedrafita do Cebreiro y Quiroga. Durante la primera hora de este viernes, en las vías de estos municipios se transitó con dificultad por las nevadas de las últimas horas y el hielo, aunque no llegó a cortarse ninguna vía.

El dispositivo de seguridad movilizado por la Diputación de Lugo está formado por 27 operarios, nueve máquinas quitanieves con salero y nueve vehículos todoterreno de apoyo. Asimismo, los 12 silos de sal de la Diputación disponen de 35 toneladas cada uno para deshacer las placas de hielo que hay en el firme y favorecer así la seguridad de los usuarios y usuarias de las vías.