La nieve hace acto de presencia en A Montaña sin causar problemas en las vías

La nieve volvió a hacer acto de presencia esta mañana en zonas altas de A Montaña de Lugo, pero sin provocar problemas de circulación en las carreteras, ni en las vías principales ni tampoco en las carreteras secundarias, aunque los dispositivos de vialidad invernal están en situación de alerta para actuar en caso de que sea necesaria su intervención.

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Lugo informó a Efe de que, al menos en lo que se refiere a la red principal, solo hay nieve en el Alto do Boi, en Quiroga, y en Poio, en Pedrafita do Cebreiro, aunque por ambos puertos se puede circular "con precaución" y sin necesidad de usar cadenas.

El alcalde de Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo, informó de que, al menos de momento, tampoco fue precisa la salida de los quitanieves del Ayuntamiento para despejar las carreteras locales, porque "a pesar de que nevó muy fuerte" a eso de las once de la mañana, "no hay suficiente nieve sobre las calzadas" para utilizar las máquinas.

Fuentes de la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia también informaron de que, de acuerdo con los datos recogidos por la Inspección de la Consellería de Educación, los autobuses completaron esta mañana todas las rutas escolares establecidas.

OURENSE. Un total de 152 escolares de cuatro centros educativos de la provincia orensana se han quedado esta mañana sin clases a causa de las copiosas nevadas caídas desde esta madrugada.

Según datos facilitados por vicepresidencia de la Xunta, cuatro colegios han tenido que suspender la jornada lectiva este martes.

Los centros afectados son el CPI Plurilingüe Laureano Prieto de A Gudiña; el CEIP Augusto Assía de A Mezquita; CEIP de As Vendas da Barreira, en Riós y el CEIP de Vilariño de Conso, lo que ha dejado sin clase a 148 alumnos.

Además, otros cuatro estudiantes no han podido acudir a clase en Vilardevós porque el autobús de la ruta de transporte no consiguió pasar dado el estado de la carretera.

La provincia de Ourense permanece en alerta amarilla por nieve en el sur y en la montaña orensana.