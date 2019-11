La nieve deja acumulaciones de hasta 30 centímetros en varias zonas de A Montaña

Acumulaciones de hasta 30 centímetros de nieve en lugares como Piornedo (Cervantes) o Pedrafita do Cebreiro. Este es el resultado de la segunda jornada de nevadas copiosas en la provincia.

La nieve obligó a transitar con cadenas o neumáticos de invierno por el puerto de Pedrafita do Cebreiro y condicionó la circulación en la Autovía del Noroeste (A-6) y la Nacional VI, aunque ya se han retirado las restricciones al paso de camiones y vehículos articulados en ambas vías, donde el nivel de servicio es verde. La vía está totalmente despejada.

Los medios del Ministerio de Fomento han trabajado en las últimas horas en ambas vías y aunque fue preciso "embolsar" de nuevo camiones durante la noche en la zona de Gomeán, en el municipio de O Corgo, según han informado fuentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, en estos momentos ya se puede transitar con precaución tanto por la Nacional VI como por la A-6.

Se mantiene prohibida la circulación de vehículos articulados , autobuses y camiones en la carretera autonómica LU-633, entre el kilómetro 0, en Pedrafita do Cebreiro, y el punto kilométrico 19, situado ya en el municipio vecino de Triacastela. En esa vía, es necesario el uso de cadenas o de neumáticos de invierno para que los turismos puedan transitar.

En el Alto do Fiouco, entre Mondoñedo y Abadín, también se recomienda circular con precaución a causa de las fuertes rachas de viento.

Por otra parte, la flota permanece amarrada en A Mariña otro día más. La alerta es naranja por olas de hasta siete metros.

LA RED PROVINCIAL: 40 VÍAS AFECTADAS. Entretanto, la Diputación Provincial de Lugo ha informado de que el dispositivo de vialidad invernal está trabajando a pleno rendimiento desde el jueves para tratar de despejar más de cuarenta carreteras de la red viaria provincial, que pertenecen a un total de doce municipios lucenses y que se han visto afectadas por la nieve caída en las últimas sobra la A Montaña.

Las carreteras afectadas por la nieve están en los municipios de Baleira, Folgoso do Courel, Cervantes, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga, Ribeira de Piquín, Samos y Triacastela.

Ante este fenómeno meteorológico adverso, con posibilidad de acumulaciones de nieve de hasta 20 centímetros en la Montaña de Lugo, la Consellería de Educación ha tomado la decisión de suspender este viernes de nuevo las clases en toda la zona afectada.

No habrá clase en 15 centros educativos de Baleira, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Baralla, As Nogais, Samos, A Fonsagrada, Pedrafita do Cebreiro, Triacastela y Negueira de Muñiz.