La montaña lucense amaneció este sábado cubierta por un espeso manto blanco que alcanzó cerca de los 15 centímetros en las zonas más altas. La nieve dejó una bonita estampa que animó a decenas de visitantes a disfrutar de una jornada de ocio. Uno de los lugares más concurridos fue O Cebreiro. Niños y mayores se lo pasaron en grande improvisando trineos, construyendo muñecos de nieve e inmortalizando con sus cámaras el hermoso paisaje.



Los establecimientos hosteleros estuvieron a rebosar todo el día y los propietarios se mostraron encantados. "Está todo cheo, cando neva nótase moito porque todo se enche. É algo fabuloso para todos", comentó Maite Balboa, propietaria de la casa rural Carolo, quien señalaba que este sábado a las cinco de la tarde aún estaban dando comidas. Los dueños indicaron que la mayoría de visitantes procedían de A Coruña, Lugo y O Bierzo. "Veñen de sitios cercanos para poder pasar o día", indicó Rosa López, empleada de Casa Valiña.



El alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, se mostró satisfecho con la gran afluencia de turistas aunque indicó que por causa de algunos turismos mal estacionados las máquinas quitanieves tuvieron problemas para poder pasar .

Los locales hosteleros estuvieron llenos durante todo el día. Los conductores circularon con precaución, aunque sin incidencias

Pedrafita y Cervantes fueron las zonas en las que se acumuló más cantidad de nieve, lo que obligó a circular con precaución en la práctica totalidad de las vías secundarias. Las máquinas quitanieves trabajaron sin descanso desde primera hora, por lo que no fue necesario cortar ninguna carretera y no se registraron incidentes, aunque en determinados momentos la circulación fue complicada. La carretera LU-633 a su paso por Pedrafita fue una de las más afectadas y permaneció cerrada el tránsito a camiones durante varias horas.



SAN ROMÁN, SIN SAL. Por su parte, la Diputación tiene activado un dispositivo especial en la montaña lucense para combatir los efectos del temporal de nieve en las carreteras. Numerosos concellos se acopian de la sal de los 14 silos que el organismo tiene repartidos por la provincia y este sábado el de San Román se quedó sin existencias. No obstante, el vicepresidente, Manuel Martínez, avanzó que ya encargaron a la empresa concesionaria, de Zaragoza, más suministro que llegaría a Cervantes previsiblemente de madrugada. Martínez dijo además que el operativo ha empleado 56 toneladas de fundientes en los últimos días.