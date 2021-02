A neve dificulta a circulación e provoca cortes de estradas en Pedrafita e Chantada

A neve caída nas últimas horas en Galicia dificultou a circulacion na mañá deste domingo en estradas do interior, principalmente nas provincias de Ourense e Lugo. Aínda que as vías ourensás recuperaron certa normalidade cara ao mediodía, as provinciais lucenses LU-533 e LU-633 manteñen restricións ao tráfico, segundo o mapa de incidencias da Dirección Xeral de Tráfico (DXT).

En concreto, na LU-633, a neve e o xeo provocaron cortes intermitentes entre os quilómetros 0 e 27, no municipio de Pedrafita do Cebreiro. Ademais, está restrinxida a circulación a camións e vehículos articulados.

En canto á LU-533, a meteoroloxía adversa condiciona a circulación con cortes intermitentes en ambos os sentidos o punto quilométrico 43, á altura de Mundín, concello de Chantada.

OURENSE. Na provincia de Ourense, a Garda Civil informou que cara ao mediodía se normalizou a situación nas estradas. Ao longo da mañá, a DXT solicitou a circulación con precaución debido á neve en varios puntos das vías provinciais OU-112, OU-240, OU-531 e OU-540.

Ademais, sufriu dificultades a A-52 a partir do quilómetro 173, na zona das Estivadas, no municipio de Cualedro; e a N-525, entre Cualedro e Trasmirás.

Nestas zonas de Ourense, os axentes de Tráfico solicitaron a circulación con precaución --aínda que non se produciron cortes-- mentres os medios de limpeza actuaban sobre a estrada.