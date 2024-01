Neva con 11.000 seguidores

"Por Santos, neve nos campos", di Maite Balboa, veciña do Cebreiro. O dito cada vez dista máis de se cumprir. A neve chega cada ano máis escasa e máis demorada pola emerxencia climática que tamén aquí vai asomando. Cada vez, tamén, máis cobizada. Se cadra iso explica o éxito do grupo de Facebook "Neve no Cebreiro", que esta veciña impulsou hai dez anos con dous amigos, e do que é a verdadeira alma mater, quen vive neste punto onde O Courel e Os Ancares se miran de lonxe, cando a neve e a néboa deixa ver.

Antonte, por exemplo, colgou no grupo a primeira fotografía do ano: os carambelos pendurados das pallozas, esa arquitectura antiga e invernal que forma parte da mirada máis antiga. "Nunca saio da aldea, nunca. E, así e todo, sempre atopo un lugar, un recuncho, para fotografar. Non fai falla ser moi experta: aquí a paisaxe dá todo", comenta. E aínda que non sexa así, e as fotos tamén revelen a quen as fai, o certo é que son moitas as cousas que aquí se poñen en bandexa: os froitos vermellos do carnabudo, a pedra románica ou neolítica, o horizonte.

"No Cebreiro cada estación ten o seu propio encanto, pero é verdade que nós esperamos con moito gusto a neve", comenta. A neve, no Cebreiro, tamén fai que o ano sexa de bens. Enche os negocios, debuxa ringleiras de coches, inventa trineos para os máis pequenos. Así, mentres onte falaba, aínda podía ver de fondo como moitas persoas facían dela o mellor agasallo de Reis, e aínda se espera máis xente hoxe. "Dende A Coruña, por exemplo, hai moita xente que vén e volve nun día, hoxe coas comunicacións é moi asumible", indica. "É moito máis raro que a neve hoxe peche un camiño", engade.

O grupo "Neve no Cebreiro" está activo, polo tanto, durante os meses do inverno. Nel vai subindo fotos, ás veces con algunha descrición sobre o estado da neve no lugar, que permite que as persoas interesadas en ir teñan información de primeira man. Como estará hoxe O Cebreiro? Quen queira sabelo, xa sabe onde ten que ir mirar.

E o máis probable é que estea despexado. Este domingo a provincia manterase con altas presións, polo que se agarda unha xornada de tempo seco e estable. Os ceos pouco nubrados en xeral, con bancos de néboas matinais en comarcas do interior, localmente persistentes. As temperaturas mínimas descenderán lixeiramente, con xeadas no interior.