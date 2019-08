Negueira ultima las obras para reabrir la escuela, tras siete años sin actividad

El concello de Negueira de Muñiz podría contar de nuevo con escuela, tras siete años sin este servicio por falta de alumnado. El gobierno local está ultimando las obras para adecentar las instalaciones y el regidor, José Manuel Braña, espera que entren en funcionamiento para este curso.

El Diario Oficial de Galicia publicaba a mediados de agosto la autorización para la reapertura del Ceip de Negueira de Muñiz y desde la Consellería de Educación confirman que la escuela abrirá sus puertas si cuenta con el mínimo de niños estipulado, que es de media docena. El dirigente local, José Manuel Braña, confirma que "afortunadamente houbo un repunte na natalidade no noso municipio e esperamos contar co número de rapaces necesario para que as instalacións abran as portas. Cando se clausuraron no 2012 foi unha mala noticia o municipio e estamos moi contentos de recuperar o servizo", explica.

El regidor asegura que "varias familias xa se interesaron, polo que contamos con poder abrir este curso e estamos á espera da confirmación das matrículas". Precisa que las obras para adecentar las instalaciones comenzaron en 2018 y en esta anualidad han dedicado más de 35.000 euros procedentes del plan único de la Diputación para completar la reforma.

"Trátase do arranxo integral do centro: estamos pintando as aulas, substituíndo os teitos, os chans, adecentando os baños, a cociña... Contamos que no mes de setembro estea todo listo para poder abrir", destaca el alcalde.

Por su parte, en lalos habitantes pusieron en marcha hace una par de años unapara llevar a los más pequeños de la zona. Se trata de un proyecto comunitario y autogestionado, pero no cuenta con la autorización de la Consellería de Educación, por lo que al llegar a la edad de escolarización obligatoria los niños tendrían que ir a un centro oficial.

Precisamente la dispersión geográfica de Negueira es el principal escollo para lograr el alumnado necesario para abrir el centro. Algunos niños del municipio acuden a las clases a concellos limítrofes, como el asturiano de San Antolín de Ibias, por la cercanía. El alcalde espera ahora que las familias decidan matricular a los niños en su concello "para recuperar un servizo importante para todos".