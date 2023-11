Negueira se movilizará cada lunes para exigir atención médica dos días a la semana

Los vecinos de Negueira de Muñiz se movilizarán cada lunes para exigir al Sergas que mantenga las consultas en el centro de salud -más conocido como Casa do Médico- dos días a la semana, como se hacía hasta ahora.

La primera de estas concentraciones se celebró este lunes y contó con la participación de más de una treintena de vecinos, una cifra nada desdeñable si se tiene en cuenta que el censo del municipio es de 220 personas.

El alcalde, el socialista José Manuel Braña, asegura que los vecinos de Negueira "non teñen culpa da mala xestión da Xunta en materia de sanidade, o que desembocou nesta perda de médicos no servizo de Atención Primaria".

Para el regidor lo que está sucediendo en este municipio es una prueba "do abandono ao que ten sometido o Goberno autonómico ao rural. No noso caso, o centro de saúde xa era atendido unicamente dous días á semana, os luns e xoves, pero desde hai dúas semanas xa non vén ninguén pasar consulta nin eses días, polo que os veciños que necesitan atención teñen que desprazarse ata o centro de saúde da Fonsagrada".

José Manuel Braña afirma que "mobilizarémonos todos os luns ata que se recobre este servizo tal e como se viña realizando ata o de agora".

RESPUESTA. El Sergas, por su parte, reconoce que la ausencia de médico estos días se debe exclusivamente "ás dificultades para atopar persoal de substitución, pero que traballan para que a situación se normalice canto antes".

También afirma que, en todo caso, la atención médica de los vecinos está garantizada, "xa que se poden desprazar ata o centro de saúde da Fonsagrada, como xa facían habitualmente os días nos que xa non se estaba pasando consulta en Negueira".