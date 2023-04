A Manuel Cancio non lle gustaba o viño e 30 anos despois é un dos seus mellores embaixadores, alomenos cando se fala dos que saen das terras do Navia. Este sábado pregoou a historia destes caldos, o xerme daquel grupo de catro adegueiros que nacía para velar pola recuperación desta variedade e as bondades das vides que medran entre Negueira de Muñiz, A Fonsagrada e Navia de Suarna. E, así, sentiuse profeta na súa terra.

Comezou o seu pregón, na XIII Feira do Viño de Negueira, tirando de anécdota. "Chegou un paisano a unha taberna e pediu un viño e o taberneiro, para facer énfase en que era bo, díxolle: Este é un viño de alta graduación. O paisano, que era militar xubilado, cadrouse e dixo: A sus órdenes. Pois o viño de Negueira é, dende o 8 de febreiro deste ano, un viño de alta graduación", relataba este sábado Cancio para logo matizar: "Quero dicir, de recoñecido prestixio".

Aí, poñendo data á aprobación definitiva da Indicación Xeográfica Protexida Terras do Navia, iniciaba unha viaxe ata o século XIII, cando aparecen as primeiras referencias documentais da existencia de vides na zona, para pasar por 1878 e a chegada da praga da filoxera a España e por 1967, ano no que Huez de Lemps cifrou en 134 hectáreas a superficie de cultivo que había.

O pregoeiro tampouco esqueceu a emigración que asolou Negueira ao tempo que o encoro anegaba terras e casas e decimaba a superficie de viñedos, pero deixou marxe para o optimismo: "Quero animar a todos os que deron o paso e aos que van dalo para dignificar o oficio de viticultor e adegueiro e dicirlles que, agora coa IXP, os viños elaborados nas terras do Navia, en especial coa nobre variedade branca lexítima, xa son recoñecidos e valorados. En pouco tempo serán os mellores do mundo".

Para mostra, un botón. Se desde 2001 a súa adega, Panchín, era a única que comercializaba na zona, en 2013 uníaselle Sidrón, de Rosa e Paco Sanromán, en Pieiga; agora está a punto de formalizarse Adega de Señora, en Coea, "e hai outras tres posibles en Negueira". "Hai sensibilidade para seguir", sostiña Cancio, un daqueles catro promotores da Asociación para a Defensa das Variedades e do Viño da Cunca do Río Navia –xunto a José Antonio Nogueiro, José María Monteserín e Maximiliano Fernández– que hai 22 anos soñaba con xuntar as forzas dos viticultores dun e doutro lado do Navia, mais a liña administrativa que separa Galicia de Asturias foi máis forte que as particularidades que os unían. Así, os lugueses tiveron que camiñar sós ata acadar o tan ansiado selo distintivo hai apenas dous meses.

Este sábado estaba de estrea, aínda que na feira non se fixo notar porque os que degustaron os 300 litros de viño aportados por unha vintena de adegueiros xa sabían que os do Navia non teñen rival. "Todos os anos, cando vimos recoller, nunca queda nada nos briks e esa é boa sinal", dicían nunha feira que conserva a súa identidade: a de que todos os produtores son iguais e os viños, brancos e tintos, todos en cunca.

A festa, a esencia da Feira do Viño de Negueira que organizan os bodegueiros coa colaboración do Concello, continuou ata a medianoite coa música da orquestra Dominó e Tania y su Acordeón. "O ambiente é inmellorable", apuntaba o rexedor, José Manuel Braña, "e xente hai tanta ou máis que outros anos", engadía sobre unha cita que este sábado viviu o seu colofón, pero que arrancaba xa o venres cunha cata de diversas IXP galegas e asturianas, un paso máis de cara á profesionalización que amarre o futuro duns caldos non de alta graduación, pero si de alto prestixio.