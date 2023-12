Navidades con mucho gusto en As Nogais

En esa loca carrera a la que se han lanzado numerosas ciudades para ver quien luce durante estas fechas la decoración más espectacular, es en aquellos lugares más modestos en donde parece reinar el verdadero espíritu navideño. Aquel en el que la ilusión, el trabajo común y el buen gusto se vuelven mucho más poderosos que las rebosantes billeteras de las urbes más poderosas.

As Nogais es así este año el vivo ejemplo de que la Navidad no es únicamente una fecha en el calendario sino una actitud que, en este caso, reside en las integrantes de la Asociación de Mulleres Rurais Connavia, que estos días decoran con adornos de diseño y elaboración propia diferentes puntos del casco urbano de la localidad.

La presidenta del colectivo, Neli López, indica que la intención con la que nació la idea "era a de inundar o pobo desa atmósfera máxica que se respira no Nadal", algo que no siempre es posible, sobre todo, en ayuntamientos como el de As Nogais en el que el ajustado presupuesto municipal impide grandes dispendios para este cometido.

Así, a falta de dinero, la imaginación se convirtió en la principal arma de estas mujeres, que empezaron a trabajar en la idea a principios del pasado mes de octubre. "Unha das socias ofreceunos un local da súa propiedade para poder traballar e a partir de ahí, empezamos a buscar ideas por internet e a deseñar as figuras coas que adornaríamos a vila", explica Neli.

Un grupo de mujeres trabajando en el taller. ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS CONNAVIA

La presidenta de Connavia reconoce que la iniciativa tuvo muy buena acogida, "é certo que moitas asociadas, entre as que me inclúo, non puideron traballar todo o que lle gustase, porque todos temos outras obrigacións ou nos xorden problemas", pero al final el colectivo fue sumando apoyos "como os maridos dalgunhas socias ou o propio Concello, que puxo á nosa disposición todos os medios técnicos necesarios para axudarnos a instalar todas as decoracións".

Pero además de por los originales diseños, los adornos también destacan por los materiales con los que se han elaborado, "a partir de elementos reciclados ou de materiais naturais, como os troncos de madeira que dan forma a unhas candeas ou a un boneco de neve, e incluso un rolo de herba seca que nos cedeu un veciño e ao que caracterizamos de forma que pareza un reno".

"A verdade que foi moito traballo", reconoce Neli, quien sin embargo admite que todo resultó muy gratificante, "porque traballamos todos xuntos e o noso esforzo serviu para trasladar ás rúas o espírito destas datas".

Colocación de otra de las figuras. ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS CONNAVIA

Aunque el jueves, el colectivo todavía ultimaba la instalación de algún adorno, Neli ya anima a visitar la localidad estos días, "porque penso que quedou todo moi bonito e a xente vaise sorprender". De lo que no cabe duda es que para las socias de Connavia la experiencia ha merecido "moito a pena" y el año que viene ya prometen repetir, "con algunha sorpresa".