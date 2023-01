Navia rehabilitará o muíño da Proba para pór en valor a contorna do río

Poucas vilas da provincia de Lugo teñen a sorte de asomarse a un río, o río a unha ponte medieval, a ponte a un castelo e o castelo a un muíño. Así é A Proba de Navia, que aos poucos vai dando pasos para coidar a contorna do río. O Concello de Navia de Suarna anunciou este venres que en xaneiro xa será efectiva a compra do muíño situado á beira do Navia, coñecido como a "aceña do médico". Por outro lado, tamén vén de escriturar a compra da parcela de Barciabel, a carón da ponte da Fonsagrada, para sumala á área recreativa da contorna. "Trátase, en definitiva, de continuar coa dignificación desta vila despois da recuperación de rúas que vimos facendo", comentou o rexedor local, o socialista José Fernández.

A compra do muíño efectuarase grazas a un convenio de 100.000 euros coa Deputación provincial, ao que a entidade local sumará outros 20.000. "Para rehabilitalo e arranxalo estamos agora buscando fondos europeos", comenta Fernández. Esta "aceña", na que se moía trigo, cebada, centeo e millo, tamén para os animais, recuperará a súa función de moer. "Queremos rehabilitar tamén a presa, o "banzao", que lle chamamos aquí, e que se rompera cunha inundación", engade o rexedor.

Por outro lado, o Concello vén de adquirir o predio de Barciabel por un importe de 40.000 euros. Neste caso, o proxecto está aínda por confirmar, pero a intención do equipo de goberno é a de sumar este espazo a área recreativa que comezou a impulsarse na primeira década dos anos 2000. "Estamos valorando adicala a unha pista de pádel, pero non é seguro", indica Fernández.

Neste contexto de recuperación do centro histórico da Proba, o alcalde confirmou ter mantido, hai 15 días, unha conversa cos propietarios do castelo, "para facerlles saber que teñen que cumprir a lei, e ocuparse do mantemento deste lugar, ao ter a consideración de Ben de Interese Cultural", comentou, ante a constante deterioración deste patrimonio e o risco ao que expón aos veciños, con constantes desprendementos. "Dixeron que ían reunirse para buscar por fin unha solución a esta cuestión", adiantou Fernández.

Orzamentos de 2023

O pleno de Navia aprobou o pasado xoves os orzamentos para o exercicio do 2023, que ascenden a 1.471.309 euros, un total de 100.000 euros máis có ano anterior. Os gastos de persoal levan a meirande parte deste importe, con 767.282 euros, aos que seguen os gastos en bens correntes e servizos, con 430.667 euros, nos que se inclúe a axuda no fogar.

Por outro lado, os investimentos reais terán unha partida orzamentaria de 246.000 euros. Neste sentido, a compra da parcela de Barciabel xa se efectuou con cargo aos orzamentos do 2022, e a do muíño cunha modificación de crédito realizada tamén neste ano.