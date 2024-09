Navia acolle un encontro de artistas para reivindicar a cultura no rural

A asociación Irmandade Naviega naceu a finais do ano 2019 cos ollos postos na deterioración do castelo da Proba de Navia. Despois de anos de actividades, que foron máis alá da reivindicación da recuperación deste ben patrimonial, este sábado pasado celebraron a primeira edición do encontro de artistas SOS Castelo de Navia, que reuniu no municipio persoas vinculadas á fotografía e á poesía.

"A nosa idea foi a de destacar o papel que a cultura ten no rural, pois se trata de algo que ás veces non se pon no centro e, así e todo, supón un motor fundamental", comenta Toño Núñez, un dos integrantes de Irmandade Naviega.

Así, o día comezou abrindo ben os ollos, cun traballo de campo fotográfico e pictórico pola zona ata a hora de xantar, na aldea de Meiroi. "Non puidemos ter mellor día", comentaba Toño Núñez. Pola tarde, as persoas participantes puxeron en común as súas miradas sobre o lugar. Mercedes Vázquez Saavedra, Xosé Manuel Otero e Xosé Reigosa foron os fotógrafos participantes. Alfonso Trinidad, Chus Rodríguez, Dolores Guerrero, Ignacio López, Lomarti, Manolo de Laxo e Miguel Anxo Macía foron os pintores.

Para a realización da xornada, a entidade recibiu a colaboración do GDR Montes e Vales Orientais, a través do seu proxecto Aldeas Vivas, que aportou 2.500 euros para a organización desta e doutra proposta aínda por realizar. De feito, a súa xerente, Fe Álvarez, participou no coloquio que continuou ás 17.00 horas, sobre o papel da cultura no rural, canda José Luís Martín Palacín. Álvarez destacou o labor das asociacións culturais e o tecido cultural do municipio, "que facilitou o asentamento de novos veciños e que abriu posibilidades de traballo", indicou.

A tarde continuou cunha lectura a cargo de Antón Cando, Armando Requeixo, Beatriz Dourado, Beatriz Pin, Carmen Blanco, Claudio Rodríguez Fer, María Fe González Fernández e o mesmo Toño Núñez. O peche musical veu da man de Vadim Yuknevich.

"A recuperación do castelo é a nosa teima, algo que sería fundamental non só para a vila, senón para a comarca e para o país", comenta Toño Núñez, nun mes no que houbo varios desprendementos deste lugar que é Ben de Interese Cultural, cuestión pola que os veciños esixen medidas tamén de seguridade, pois os cascotes caen nas rúas, a carón doutros domicilios.

Por outro lado, segundo indica Núñez, "en Navia non dispoñemos dun lugar para poder reunirnos ou facer unha exposición", destaca. Por iso, a recuperación tamén se reclama tendo en mente ese propósito. De feito, a asociación quere facer unha exposición con todo o traballo realizado neste primeiro encontro de artistas. Polo momento, agardan que este sexa só o primeiro de moitos encontros.