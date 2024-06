O Museo Comarcal da Fonsagrada, alí onde queda gardada a memoria

Forges preguntouse unha vez onde se fala o castelán máis perfecto. "En Filipinas", respondeuse a si mesmo, "polos evanxelizadores". Ao ver o retablo da Casa Grande de Mazaeda exposto no Museo Comarcal da Fonsagrada, onde fixera aquela reflexión, propúxose demostrar que tal obra viña de Filipinas. Parécese aos retablos que hai no medio do Pacífico, pero morreu antes e, quizais, nunca se vai desenmarañar a incógnita.

É das primeiras cousas que se ve ao entrar no museo, ese espazo que é dos veciños e que foi pensado para os veciños. Eran finais de 1983 e a xente quería conservar todo aquilo que os avances pretendían deixar atrás, ir enterrando. Cousas importantes, elementais.

Son o tear do que saían as colchas coas que escorrentar o frío do inverno cru; o banco de zoqueiro que permitía que os fonsagradinos non mollasen os pés; a tronzadora de chocolate da que saía esa poción que quentaba o corpo; as abarcas de caucho que "foron a nosa salvación"; a lámpada de uz branca que alumaba ata consumirse; o carro e as peles de can para tapar os ollos dos bois.

Tamén o muíño, os pupitres de 1936 e os rescatados da escola da Allonquiña; o violín do cego dos Vilares; a trompa de Herminio Villaverde e as tobas feitas con cáscara de castiñeiro; a gaita de José O Chocolateiro; a ola de Gundivós que unha muller de Monforte convertera no testo das plantas; a batidora de claras feita con vimbio.

Son, alomenos, 1.744 pezas arquivadas, e estas liñas non dan para numeralas todas.

Si dan, en cambio, para falar de orixes, de persoas con ganas, de desencontros e tempos de tebras, de renacer e de facerse fortes.

A mostra que quixo ser para sempre

Conta Xoanxo Molina, o presidente do padroado do museo, que nos primeiros compases da Transición "a xente quería recuperar o tempo perdido". A Fonsagrada non foi nin moito menos allea.

Un cura de alí, Enrique López, era afeccionado á arqueoloxía e gardaba unha colección de pezas recollidas na comarca. Expúxoas na mostra de artesáns que se promovera desde Extensión Agraria, e aquelas imaxes de mámoas, castros e minas romanas foron o embrión que fixo ver a necesidade de crear unha exposición estable, quizais para sempre.

Os veciños responderon, todos querían doar algo, e o 4 de novembro de 1983 xa se estaba firmando a acta na que se impulsaba o padroado.

Asinaba xa Xoanxo Molina, que daquela traballaba en Extensión Agraria, pero tamén Manuel Pérez, labrego; María del Carmen García-Rodeja, profesora no instituto; José Ramón Díaz, empregado do banco; José Argul, cura de Vilabol; María Paz Quiroga, tamén de Extensión Agraria, e Pacífico Díaz, outro labrego.

As actas que dan conta do arranque do museo. EP

Metéronse as pezas en pleno 1984 no teleclub, na á dereita do edificio que presidía o corazón da vila, por iso este ano se celebran as catro décadas. Malviviron alí dez anos e de alí foron botadas, coincidindo coa resaca das revoltas da Fonsagrada, ás que aquel inicial centro etnográfico non foi alleo.

Sendo alcalde Arias Mon, ao que pouco antes se lle encerraran os veciños nunha das meirandes protestas que se lembran na provincia, "fomos desaloxados do teleclub", conta Molina, porque "urxía tiralo". O apoio municipal a aquel proxecto veciñal esvaecíase.

A primeira directiva do padroado saíu elixida por votación en 1985, eran a representación dos 140 socios iniciais

As pezas saíron en tropel, o edificio foi tirado e todos aqueles cachiños de historia acabaron nos baixos da casa de Finita da Farmacia, que os gardou con agarimo. Ata calefacción lles puxo.

Mentres tanto, algúns saían para exposicións ambulantes, ata no Museo do Pobo Galego, que eran as que mantiñan viva aquela faísca de camaradaría que se personificou na primeira directiva do padroado, elixida en 1985: Antonio López Vidal, Xoanxo Molina, José Ramón Díaz, Milagros García, María Paz Quiroga, Manuel Pérez, Esperanza Abelairas, Agustín Fernández e Faustino Monxardín.

Eran as caras visibles sobre o papel e a representación dos 140 socios iniciais, moitos dos cales non só puxeron grans de area, senón tamén traballo do lombo.

O edificio "que queriamos", o Hospitalillo

Coa chegada á alcaldía de Bertín Deza, que encabezaba unha candidatura veciñal, "conseguimos o edificio que queriamos: o Hospitalillo", o inmoble que nun principio se ergueu para que os médicos puidesen deixar de pasar consulta nas casas e que logo acabaría acollendo tamén a oficina de Extensión Agraria e os párvulos.

Houbo que reforzarlle a estrutura con ferro, pintala e limpar cada un dos fondos do museo. "Traballamos sete meses nove voluntarios, con nevadas incluídas, aí fóra", lembra Esperanza Abelairas, unha enciclopedia de anécdotas da Fonsagrada pese a ter nacido na Praza do Campo. "Máis de Lugo imposible", di.

"As mulleres da Fonsagrada van todas enxoiadas e con madreñas e zapatillas", dixo Esperanza. "Cando teñas os pés fríos, xa quererás as madreñas", respondeu a sogra

Acabou na Fonsagrada, nunha "casa estupenda" na que o rosario se rezaba todos os días.

Máis lle chamou a atención outra cousa: "Despois da misa de 12 iamos tomar o vermú ao café España. Alí estaban as mulleres de alta alcurnia, con visóns, pulseiras de ouro e madreñas con zapatillas. Cheguei á casa e díxenlle a miña sogra: 'As mulleres da Fonsagrada están tolas, van todas enxoiadas e levan madreñas e zapatillas'. E sabes que me dixo? 'Cando teñas os pés fríos, xa me dirás se queres as madreñas'. Así como cho conto".

Volver para quedar

O caso é que a cabalo entre os anos 1999 e 2000, con media humanidade agardando unha apocalipse que non foi tal, o Museo Comarcal da Fonsagrada estreaba nova localización no sitio de sempre, alí onde "aínda que non queiras, das con el".

Unha chea de homes e mulleres trasladaron o tear da casa de Finita ao Hospitalillo. EP

A primeira peza que entrou pola porta foi o tear de Manolo de Chaín, porque "era o que máis estorbaba no baixo de Finita".

Cargárono polas rúas da vila ata o segundo piso, e sen ascensor. Todo un acontecemento. E detrás, centos e centos de lembranzas en madeira, en ferro, en coiro, en lousa, en liño, ata en abstracto.

Di Molina que a función do museo é a recompilación, pero tamén a recuperación. Eles deron alento a un Camiño Primitivo para o que case ninguén miraba no Xacobeo'92. Alguén si, Elías Valiña, que tamén remou, e os asturianos, que presionaban, os investigadores, os expertos e os membros do museo de Melide, que arrimaron o ombro

Homenaxearon os soutos cando poucos o facían coa súa primeira exposición, en 1985. Este ano tamén celebran os soutos, de novo cunha mostra. Péchase o círculo.

"Imos vellos", di Esperanza, pero as ganas de que o museo siga sendo o faro da Fonsagrada cóntanse, como hai 40 anos, a mans cheas.

Unha mudanza cun tear ás costas

O museo foi desaloxado do teleclub en 1994. Disque había que tiralo de xeito inmediato para construír o novo concello, que non se inauguraría ata 2013.

O edificio do teleclub, en cuxa á dereita se situaba, ao comezo, o museo. EP

Pero cinco anos despois, o gran tear saía dos baixos da casa de Finita da Farmacia, carretada por unha chea de homes, e tamén de mulleres, rumbo ao Hospitalillo, a localización de hoxe, que fora rehabilitado por Casabella e Vieites.

Crenzas de onte e de hoxe e unha chea de Pestanas

A primeira sala do museo é a das crenzas. Nela están o retablo de Mazaeda, os exvotos da romaría da Ferrería e de San Andrés de Teixido, o santón do ecoloxismo que ten a cara do avó de Mónica Alonso, as caveiras da igrexa dos Vaos en pintura e a relixión de agora, intepretada por Fernando Villapol: "Onde hai máis xente, nunha igrexa ou nun campo de fútbol?", se preguntou.

O soldado que non quería morrer nin matar. SEBAS SENANDE

Tamén hai varias pezas de Paco Pestana, como a súa particular visión do confesionario ou o soldado que non quería morrer nin matar, pero tamén Manuel Paz e o tótem no que se fixaron uns mexicanos que visitaron o museo e que propuxeron poñerlle un espello. Polo visto, captura a alma de quen mira.

Moitas destas forman parte da colección De ida e volta, espallada polo museo enteiro, desde a entrada, co cabalo que agarda de Álvaro de la Vega, ata os Basallo, os Borrajo ou os Lomarti.

A fusión que permite ver no ollo da Morena a Velázquez

A tradición mestúrase co contempóraneo. "Iso é o que nos diferencia", di Molina. Hai cadros da Xeración Atlántica, Florencio dos Vilares visto por Pedro Núñez ao longo de ducias de cadros, e un Diego Velázquez metido nun Ricardo Mojardín. Dentro do ollo da vaca Morena pódese ver La rendición de Breda.

La rendición de Breda metida no ollo da vaca Morena. SEBAS SENANDE

Mais as obras disrutptivas son unha constante nos 700 metros cadrados de instalación, mesturándose con todo o que había nunha casa e nas escolas, e as lembranzas a Chaila, o último torneiro; a Aquilino de Moiras, Flaminio Fernández e Apolinar e Inocencio do Cuarto, zoqueiros todos eles; a ferrería de Vilar de Cuíña. No museo tamén se pode viaxar da arquitectura castrexa á actual.