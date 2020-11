La Consellería de Sanidade ha notificado este domingo la víctima del coronavirus número 110 en la provincia de Lugo: un usuario de 93 años procedente de A Fonsagrada que falleció en el Hula.

El Sergas informa además de las muertes de seis personas más, de manera que la cifra de fallecimientos en Galicia se eleva a 1.069.

Tres personas murieron en el Chuf: dos usuarias de 90 y 89 años de las residencias As Fragas y As Virtudes de Pontedeume y un residente de 97 en el geriátrico San José de Narón. Además, murieron una usuaria de 95 años de la residencia DomusVi de Ribadumia en el Hospital do Salnés, una mujer de 85 años procedente del centro Nosa Sra. dos Miragres de Barbadás y un varón de 94 falleció en su domicilio en A Rúa.

Todos los fallecidos tenían patologías previas.