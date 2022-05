Mucho más que empanadas en As Nogais

La Festa da Empanada de As Nogais sirve para "atraer xente e darlle prestixio e sona a un dos nosos produtos máis emblemáticos", tal como subrayó la productora local Mar Pérez Díaz, de Panadería Ricardo. La celebración, que contó con la presencia de una decena de panaderías de la zona, promocionó también embutidos, quesos, mieles, cerezas y dulces artesanales de A Montaña. Más allá de la oferta gastronómica, en la que no faltó el pulpo, hubo puestos de artesanía o ropa.

Aunque la cita estuvo muy concurrida, la afluencia de público no alcanzó el abarrote de anteriores años, «se cadra porque esta edición coincide con outras feiras na provincia, pero os expositores aseguran que hai un bo nivel de vendas», según manifestó el alcalde, Jesús Núñez.

La verbena del sábado, que sirvió de prólogo al día grande, registró una gran animación. El Concello se encarga de la organización del evento, junto a la asociación de empresarios local y el colectivo cultural Abrente.

Amadora Novo López es una de las habituales de esta cita desde sus inicios, hace ya 18 años, y ganó en varias ocasiones el concurso de empanadas. Esta vecina de Torés, que acude a título individual y no como profesional del sector, destacó que «vendín case todas as empanadas de liscos e atún e o queixo caseiro. Houbo máis demanda que en anos anteriores, pero non tanta xente».

Algo similar sucedió en el puesto de Panadería Ricardo, donde tenía gran demanda la empanadas de setas y zamburiñas, entre la gran variedad de propuestas.

Aambiente festivo en As Nogais. VICTORIA RODRÍGUEZ

Otros expositores, como Encarna Becerra, apostaron por las empanadillas y dulces tradicionales como las roscas de anís, naranja y limón. "Está a ser unha boa feira. A xente está moi animada, despois dun periodo tan longo de pandemia. Vén desfrutar e compra", aseguró esta vecina de la parroquia de Viladicente.

PREGÓN. La plaza se llenó para escuchar el pregón, a cargo de Arturo Fernández, presentador y director de programas de la TVG, natural del municipio. Fernández aludió al "privilexio de ser un neno das Nogais, de pertencer a unha comunidade na que profesores e familias se coñecen".

El pregonero resaltó que el principal patrimonio de As Nogais "son as persoas, aínda que existan importantes monumentos históricos. Entre eses veciños sempre hai xente determinante, con ganas de facer cousas". Una de estas personas de carácter emprendedor fue su padre, conocido José Luis do Fonfría -nombre este último del negocio hostelero familiar- , ya fallecido y para el que tuvo unas palabras de recuerdo.

Ambiente festivo en As Nogais. VICTORIA RODRÍGUEZ

Fernández precisó que "non se vive de nostalxia do pasado, senón que hai que mirar con decisión ao futuro", en relación al cual expreso su confianza en que el turismo, especialmente a través del impacto que pueda tener la Vía Künig, se convierta en un factor que contribuya a sostener la actividad económica en el municipio. El presentador de la TVG cerró su intervención invitando a los presentes a «levar con orgullo» el nombre de As Nogais.

Otro de los atractivos de la jornada fue la demostración de música y baile tradicional de la asociación cultural Abrente.