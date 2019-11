A Montaña reafirma su lealtad al socialismo en el segundo pulso desde abril

El PSOE se mantuvo como la fuerza más votada en A Montaña, en unas elecciones marcadas por una caída de ocho puntos de media en la participación, una tendencia incluso mayor que la del resto de la provincia.

Esta mayor abstención con respecto a las elecciones de abril restó votos a las principales fuerzas políticas, PSOE y PP, que sin embargo mantuvieron su tradicional equilibrio en una comarca con mayor peso para la izquierda. Así, los socialistas ganaron en A Fonsagrada, Negueira de Muñiz, Cervantes, Pedrafita do Cebreiro y Navia de Suarna, mientras que los populares lo hicieron en Baleira, Baralla, As Nogais y Becerreá.

La ultraderecha ganó fuerza en todos los ayuntamientos de la comarca, y Vox se convirtió en la tercera fuerza no solamente en Becerreá, Baleira y As Nogais, como había logrado en las pasadas elecciones, sino también en Cervantes y Pedrafita do Cebreiro —quitándole el puesto a Ciudadanos— o en Navia de Suarna —substituyendo en este lugar a Podemos—. Ciudadanos perdió electores estrepitosamente y pasó a ocupar el sexto puesto en representación.

El BNG subió en A Fonsagrada, Navia de Suarna, Baralla, Becerreá y Pedrafita do Cebreiro y se mantuvo en los demás concellos de la comarca con respecto a los resultados de hace seis meses.

El porcentaje de abstención en algunos municipios abarcó a casi la mitad del electorado en los concellos de Cervantes, Baleira o Navia de Suarna.