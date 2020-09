Buena parte de los pequeños municipios lucenses comenzaron septiembre libres de coronavirus, algo que se nota especialmente en el sureste de la provincia. Dentro de ella sobresale la comarca de A Fonsagrada, que se convirtió en un oasis libre de Covid-19 desde la declaración del estado de alarma y pasó también sin contagios los meses de julio y agosto, marcados por el aumento de residentes por el regreso de los emigrantes y el turismo. La situación fue similar en varios municipios de Os Ancares, donde la incidencia del coronavirus fue mínima o nula, con la salvedad de los casos puntuales registrados en Baralla y Pedrafita en agosto.

En A Fonsagrada y Baleira, por donde discurre el Camiño Primitivo y existe una importante emigración a Madrid, Barcelona o Bilbao, el verano discurrió sin sobresaltos. El regidor fonsagradino, Carlos López (PSOE), apuntó que la pandemia podría contribuir al regreso de gente a las zonas rurales. "Nos últimos meses houbo xente que se dirixou ao Concello para interesarse por casas na zona rural", precisó. Esta circunstancia hizo que el Ayuntamiento fonsagradino acelerase la creación de una base de datos de viviendas en venta o alquiler, una iniciativa que también desarrollarán otros ayuntamientos de la zona.

Carlos López elogió la responsabilidad de los ciudadanos del municipio, de 3.600 habitantes. Sus homólogos de Baleira y Negueira de Muñiz también recalcan que no tienen constancia de ningún caso registrado a día de hoy. Solo saltó la alarma en Baleira, con la llegada de dos jóvenes peregrinos, a finales de agosto que presentaban síntomas, y que fueron desviados al Hospital Lucus Augusti para hacer las pruebas.

De acuerdo con el testimonio de sus alcaldes, As Nogais, Navia de Suarna y Cervantes se mantenían hasta esta semana libres de coronavirus. "En Becerreá, sí se registró un positivo hace un tiempo, que ya se incorporó al trabajo", según explica el primer teniente de alcalde, Claudio Vázquez.

Pedrafita superó el brote de Fonfría, con seis contagiados y 35 personas aisladas, que ya pasaron el confinamiento. Su alcalde, José Luis Raposo (PSOE), criticó "a falta de transparencia da Xunta, que non ofreceu datos concretos ao Concello, nin nos informou sobre a evolución do brote localizado en Liñares".

El gobierno gallego, a diferencia de otras comunidades autónomas, no presenta los datos desagregados por municipios, pero las consultas efectuadas en distintos ayuntamientos, revelan que aquellos que no tuvieron un solo caso, o algún brote accidental, son de carácter rural y tienen menos de cinco mil habitantes. Los regidores prefieren ser prudentes a la hora de manejar los datos, que son contabilizados por la Consellería de Sanidade en función de la localización de las cartillas sanitarias, y matizan que el hecho de que no tengan constancia de contagios, no quiere decir que no los hubiese o que no se puedan producir en un futuro.